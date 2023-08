Spomínate si na to, ako chutil poctivý kurací alebo hovädzí vývar od babičky? Pokiaľ úplne inak ako ten, ktorý varíte vy, nie je to tým, že by dnes mäso bolo bez chuti. Príčinou je možno niečo iné.

Kvalitné suroviny

Najlepší vývar urobíte z kvalitnej sliepky. Skvelé je, keď spolu s ňou vyvaríte aj hovädzie kosti. Niektorí kuchári síce neradia použiť mäso ošípaných, no vkusy sú rozličné… Avšak bez mrkvy, zeleru alebo petržlenu si vývar nemožno ani predstaviť. Keď ide o soľ či korenie, mali by sa pridávať až keď je vývar uvarený.

Zelenina by sa nemala krájať

Pokrájaná zelenina by sa rýchlo uvarila a chute, ktoré by pustila, by počas dlhého varenia zmizli. Preto je lepšie pridať ju vcelku a nie ihneď na začiatku varenia. Keď ide o cibuľu, kuchári radia použiť ju so šupkou. Vraj vývaru dodá peknú farbu.

Zdroj: klocher.sk