Keď vám niekto povie, že pedikúra je luxus, vedzte, že sa mýli. Starostlivosť o nohy je oveľa viac ako otázka, či máte nalakované nechty. Je to súčasť základnej starostlivosti a hygieny a v niektorých prípadoch aj medicínska nevyhnutnosť. Pedikúra sa zameriava na celé chodidlo, od päty po palec, a je skvelým spôsobom, ako zabrániť zarastaniu nechtov na nohách, kurím okom a mozoľom. Pre mužov a ženy môže pedikúra pomôcť predchádzať problémom s nohami. Skutočnosť, že vaše nohy sú jemné a vyzerajú skvele, je len bonus navyše!

Existuje estetická, klasická a medicínska pedikúra. V nasledujúcich riadkoch si prečítajte, v čom sa líšia.

Estetická pedikúra pozostáva z kúpeľa, vyšetrenia chodidiel a odstránenia zhrubnutej kože, ako aj úpravy nechtov, lakovania a starostlivosti výživným krémom. Tento typ pedikúry sa odporúča ľuďom, ktorí nemajú zarastené nechty, kurie oká a popraskanú kožu.

Klasická pedikúra zahŕňa kúpeľ, vyšetrenie chodidiel, odstránenie zhrubnutej kože, úpravu nechtov a chodidiel, starostlivosť o chodidlá vhodným krémom a masáž. Tento typ pedikúry je ideálny pre ľudí v strednom veku, ktorí majú popraskané chodidlá a chcú mať hladké a dobre upravené chodidlá.

Medicínska pedikúra pozostáva z kúpeľa, vyšetrenia nôh, odstránenia zhrubnutej kože, odstránenia zarastených nechtov, tvarovania nechtov a úpravy nôh, starostlivosti o nohy podľa predpísaných podmienok (krém, kvapky na prevenciu zarastania nechtov, antibiotický krém na plesne) a masáž chodidiel. Tento typ pedikúry sa odporúča starším klientom a klientom, ktorí majú problémy so zhrubnutou kožou, zarastenými nechtami a prípadným kurím okom.

Ktorýkoľvek typ pedikúry si zvolíte, . Keďže je masáž chodidiel a nôh súčasťou pedikúry, pocítite ešte jednu výhodu, a to je úľava od stresu. Stres je spájaný s množstvom faktorov, ako je vysoký krvný tlak, nespavosť, depresia a je dokonca príčinou oslabenia imunitného systému. Začlenením pravidelnej pedikúry do vašej rutiny by sa malo zmierniť vaše napätie, podporiť relaxáciu a znížiť stres. Adekvátne uvoľnenie napätia a stresu vo vašom živote môže byť životne dôležité pre vaše zdravie a pohodu.

Zdroj: mitchellssalon.com ,vnailweb.com, banjalucanke.com

Foto: Freepik