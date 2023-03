Hneď po objavení na trhu micelárna voda sa stala základným preparátom, ktorý dámy zaradili do svojej každodennej kozmetickej rutiny. Výhody tohto produktu sú hlavne účinnosť a jednoduché použitie. Prezentovaná je ako preparát, ktorý dokáže odlíčiť, vyčistiť a zároveň aj hydratovať pleť. Ale či sa naozaj môže obsiahnuť kompletná rutina čistenia tváre iba jedným prípravkom? Základom je však jej správne a vhodné použite, a iste si zaobstará svoje miesto v kozmetickej výbave.

Názov micelárna voda je odvodený od slova micely a sú to koloidné častice guľôčkového tvaru tvorené vnútornou a vonkajšou vrstvou. Tú vonkajšiu vrstvu najväčším dielom tvorí voda, preto sa v nej micely dobre rozpúšťajú, kým vnútornú vrstvu tvoria lipidy. Lipidy sú hydrofóbne, tie vodu odpudzujú, ale zároveň priťahujú mastnotu a oleje. Keďže väčšina nečistôt, ktoré sa na pleti nahromadia počas dňa a noci, vrátane aj mejkapu, majú olejový charakter, vnútorná hydrofóbna vrstva ich ako magnet vytiahne z pokožky a uzavrie do vnútra micel.

Najčastejšou otázkou je však, či by sa tvár mala aj umyť po použití micelárnej vody. Napriek tvrdeniu kozmetických firiem, ktoré uisťujú, že micelárku z tváre netreba oplachovať, mienkou niektorých odborníkov je, že predsa by sa tento posledný krok mal urobiť. Nie je každá micelárna voda rovnaká a pri kúpe je dôležité dbať, na ktorý typ pleti je ona určená. Je tiež dobré venovať pozornosť aj tomu, či je súčasťou micelárnej vody propylénglykol. Ak sa on nachádza v jej zostave, treba si po použití micelárky tvár umyť, aby nedošlo k podráždeniu pleti. Keď ide o micelárne vody, ktoré neobsahujú propylénglykol, po ich použití nie je záväzné tvár vypláchnuť.

Ale vedľa všetkých skvelých účinkov odborníci predsa zdieľajú názor, že micelárna voda by mala iba pripraviť pleť na ďalšie kroky čistenia tváre. Po použití micelárnej vody je potrebné tvár umyť ešte preparátmi, ako sú gél alebo pena. Týmto spôsobom je pleť pripravená na dokonalú absorpciu krémov, séra alebo pleťového oleja. Túto metódu čistenia tváre by mali zvážiť najmä ženy, ktoré používajú veľa mejkapu.

