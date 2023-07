Upotené podpazušie nie je príjemné. Ešte horšie je to práve v lete, keď teploty stúpajú nad 30 stupňov C. Hoci potenie udržuje v tele správnu teplotu, pohľad na mapu v podpazuší nie je práve najkrajší.

Kým muži majú priemerne 2,5 milióna potných žliaz, ženy ich majú asi o polovicu menej. Napriek tomu je v lete pocit, že je to katastrofa a potíme sa ako v saune. Každý z nás by tento prirodzený jav organizmu chcel mať pod kontrolou. Dôležité je však uvedomiť si, že u každého pracujú potné žľazy inou intenzitou. Ak je telu príliš teplo, začína konať mozog, ktorý vyšle signál potným žľazám – začnite pracovať! A tak sa koža pokryje tenkou vrstvou vody, ktorá sa odparuje, a telesná teplota sa teda reguluje. Pracujú malé potné žľazy, ktoré sú po celom tele. Zjednodušene možno povedať, že tieto sú pravé. V podpazuší sa nachádzajú pachové potné žľazy, ktoré nezohrávajú pri termoregulácii zásadnú úlohu. Práve preto môžeme bez výčitiek používať antiperspiranty. Žľazy neupchajú, len vďaka účinným látkam znížia ich činnosť. Potná žľaza začne menej pracovať.

Pot nesmrdí

Sám osebe nezapácha, pretože z 98 percent ho tvorí voda. Vo zvyšných 2 percentách sú zastúpené minerálne látky a soľ. Len si spomeňte na moment, keď ste vynakladali fyzickú námahu. Napríklad v posilňovni. Ak ste zdraví, váš pot v danom momente nemal nijaký pach. Ten sa totiž dostával len s určitým časovým odstupom, pretože ho začnú rozkladať baktérie. Práve pod pazuchami majú na to ideálne podmienky.

Ako zabrániť zápachu

Keď už začnú pracovať baktérie, začnete zapáchať. Existujú však spôsoby, ako tomu zabrániť. Najdôležitejšia je pravidelná a dôsledná hygiena. Voňavý pocit vám môžu dopriať aj antiperspiranty a dezodoranty. Aký je medzi nimi vlastne rozdiel? Tie prvé sa zameriavajú na obmedzenie potenia, tie druhé obmedzujú reakciu potu s baktériami. Ak nechcete na svoju pokožku dávať chémiu, pomoc nájdete aj v prírode. Najúčinnejšia je v tomto prípade šalvia. Štyri týždne pite každý deň približne liter šalviového čaju, ktorý si pripravíte buď z čerstvých, alebo zo sušených listov.

Hliník

Určite ste si už na niektorých prípravkoch, ktoré aplikujeme do podpazušia, všimli označenie: 0 percent aluminium salt. Mnohé antiperspiranty a dezodoranty sú bez hliníkových solí, no ak váš obľúbený takéto označenie nemá, nemusíte robiť paniku. Je to potná žľaza, ktorá vylučuje von, nevpíja. Prirovnať to môžeme k vodovodu. Ak dáte podeň hliník, bude púšťať vodu len jedným smerom, von, nebude vpíjať nič z okolia. Tak je to aj s potnou žľazou v podpazuší.

