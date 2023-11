V Novom Sade dnes prebiehala Národná konferencia o bezpečnosti cestujúcich detí.

V roku 2013 v našej krajine iba 18 % rodičov používalo autosedačky na prepravu svojich detí. V tomto roku ten počet stúpol na 68 %. Prispieva to aj tomu, že sa na úrovni krajiny posledné roky eviduje menší počet detí, ktoré o život prišli v dopravných nehodách ako cestujúci. No naša krajina si určila cieľ, aby do roku 2030 nebolo žiadneho dieťaťa, ktoré sa ocitne na tomto zozname.

Branko Stamatović, úradujúci riaditeľ Agentúry bezpečnosti dopravy Republiky Srbsko, pripomenul, že vláda Srbska v tomto roku prijala Stratégiu o bezpečnosti dopravy do roku 2030 a cieľom tejto stratégie je práve to, aby ani jedno dieťa nezahynulo v doprave. „K tomuto cieľu sa dostaneme koordinovanou prácou všetkých inštitúcií,“ povedal Stamatović, a zdôraznil, že je nevyhnutné predovšetkým zapojenie sa rodičov a všetkých ostatných jednotlivcov, ktorí budú dbať o bezpečnosť detí počas ich prepravy. „Bez ohľadu na dĺžku cesty autosedačky sa musia používať,“ zdôraznil Stamatović.

Organizátorka konferencie Marijana Jovanovićová informovala, že začiatkom budúceho roka na území Európskej únie bude platné nové ustanovenie, podľa ktorého sa budú vyrábať nové autosedačky. Zdôraznila, že staré ustanovenie, podľa ktorého sa autosedačky budú vyrábať a predávať, bude platné ešte určitý čas.