Na včerajšom záverečnom dni Kopaonik biznis fóra premiérka Ana Brnabićová povedala, že naša krajina ukázala, že si vie poradiť s krízami.

Vysvetlila, že za tým stojí ťažká práca štátu, aby sa podporilo hospodárstvo a občania. Poznamenáva, že počas pandémie koronavírusu bolo Srbsko jednou z krajín, kde zamestnanosť neklesala, ale dokonca rástla.

„Našu politiku obhajujeme argumentmi, medzinárodným právom, Chartou OSN, medzinárodným poriadkom, agresiou proti JZR, pokusom zmocniť sa časti nášho územia. Bez ohľadu na to, kedy vstúpime do EÚ, máme robiť to, čo je v záujme našich občanov a to je európska cesta.” Ako ďalej vysvetlila, od roku 2000 doteraz do našej krajiny prišlo z EÚ 70 percent investícií a 65 percent nášho exportu smeruje do krajín EÚ.

Podľa údajov z decembra 2022 firmy z EÚ priamo zamestnávajú v Srbsku 281 600 ľudí.

Brnabićová vyzdvihla, že prioritami vlády v roku 2023 z hľadiska ďalších partnerstiev je práca na dosiahnutí troch základných dohôd o voľnom obchode s Čínou, Egyptom a Spojenými arabskými emirátmi.