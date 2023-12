Ako blesk vo štvrtok prišla správa, že Súdny dvor Európskej únie rozhodol o tom, že Európska futbalová únia, čiže UEFA konala proti zákonu v prípade eventuálneho založenia futbalovej Superligy a potenciálneho trestania klubov, ktoré by sa v tejto súťaži zúčastnili.

Rýchlo po tom výkonný riaditeľ agentúry A22, ktorá sa zakladá o založenie tejto súťaže, Bernd Reichart vyhlásil, že už čoskoro budú pokračovať v dialógu so zainteresovanými klubmi a dodal, že je ich cieľom vytvoriť futbal o akom fanúšikovia snívajú.

Veľmi rýchlo prišli aj reakcie klubov, futbalových zväzov jednotlivých krajín, ale dokonca aj štátnych vedení. Jasne, vystúpili proti zakladaniu takejto súťaže.

Talianske celky, ktoré sa prvé vyjadrili proti Superlige, sú Inter Miláno a AS Rím, ale sa očakáva, že sa čoskoro proti vyjadria aj ostatné najväčšie kluby tejto krajiny. Z druhej strany záujem o účasť oficiálne potvrdili Juventus a Neapol.

Z Francúzska sú správy, že PSG tiež nemá záujem o účasť, ale sa špekuluje, že Olympique Marseille a Olympique Lyon by pozvánku aj akceptovali, lebo sú vo finančnej kríze a dobre by sa im zišli prostriedky, ktoré by zo Superligy získali. Už v piatok však prišlo potvrdenie, že Lyon odmietol Superligu, tiež aj AS Monaco.

Nemecké celky nemajú záujem o túto súťaž, dokonca je známe aj organizácia ich tímov a to, že nemôžu mať väčšinového súkromného majiteľa – ide tu o 51 % oproti 49 % majiteľskej štruktúry, takže aj ten kto má najviac účasti v klube – sám nemôže rozhodnúť o jeho budúcej účasti v Superlige.

Zo Španielska sú za Real Madrid a Barcelona, čiže celky, ktorých vedúci ľudia boli aj jednými z iniciátorov zakladanie Superligy. Z druhej strany oficiálne vyhlásenie madridského Atlética je celkom na druhej strane: „Zakladáme sa o ochranu európskej futbalovej rodiny, zachovanie domácich majstrovstiev a zabezpečenie toho, že sa účasť v Európe musí dosiahnuť na základe výkonov v každej jednej sezóne“.

Na záver, asi najkomerčnejšia a finančne najsilnejšia liga – anglická Premier liga. Už teraz kluby v PL zarábajú ohromné prostriedky a fanúšikovia anglických klubov už skôr ohlásili, že Superligu budú bezprecedentne bojkotovať. Preto by sa tieto mužstvá na to ani nedávali, lebo je známa futbalová tradícia na Ostrove.

Okrem toho, britská vláda už vo štvrtok ohlásila, že čoskoro schváli zákony, ktoré klubom znemožnia pridať sa do Superligy a podobných súťaží v budúcnosti.

Argumenty Superligy

Druhá strana medaily je takáto – Superliga sa zakladá o to, aby do pokladníc klubov pribúdalo viac peňazí, ako v tomto momente a na iný spôsob v porovnaní s tým, ako prostriedky pre nich rozvrhuje UEFA.

Je to v podstate legitímny argument – napríklad, Barcelona, jeden z klubov s najväčšou databázou fanúšikov na svete pre UEFA zarobí v jednej sezóne možno aj sto miliónov eur a UEFA im naspäť vráti zhruba okolo 15 miliónov.

Superliga navrhla aj nový, zmenený koncept súťaž v porovnaní s tým, ktorý predstavila pri prvom nápade. Liga by mala tri triedy – Star, Gold a Blue. Jasná vec, že by pozvánky do Star ligy, v ktorej by bolo 14 tímov, dostali tie najväčšie kluby, bez ohľadu na to, aký výkon mali v domácich majstrovstvách. Teda, podobne ako v basketbalovej Euroleague, kde licenciu kluby získajú na niekoľko rokov a už nie je dôležité, ako pochodia v domácej súťaži.

Na tento spôsob by šancu v Európe nemali celky z futbalovo slabších krajín, tiež tímy, ktoré zohrajú jednu vynikajúcu sezónu, ako napríklad Leicester City v sezóne 2015/2016, keď sa stali šampiónmi Anglicka.

Superliga preto navrhla aj ďalšie dve divízie a vo všetkých troch by sa aj zostupovalo aj postupovalo.

Je to zatiaľ veľmi konfúzne a aspoň na základe prvých reakcií tých, od ktorých najviac závisí – príliš nereálne. Situácia sa však, hnaná profitom, vždy môže veľmi rýchlo zmeniť.