V boji o Final Four tohtoročnej basketbalovej Euroleague nebude ani jeden náš klub. Po tom, ako Crvena zvezda vo štvrtok v Istanbule zažila debakel proti Anadolu Efesu, keď prehrala 100 : 55, už zápas posledného kola ich večných rivalov Partizanu proti Valencii nemá význam v zmysle, že rozhoduje o postupe.

Tak v sezóne 2023/2024 Srbsko nebude mať predstaviteľa v play-off, dokonca ani v novej play-in súťaži, čo je krokom vzad v porovnaní s predchádzajúcimi sezónami a zvlášť v porovnaní s minulou, keď Partizan bol na krok od postupu do záverečného turnaja, ale si dovolil premrhať náskok 2 : 0 proti madridskému Realu vo štvrťfinále.

Keď sa vrátime do súčasnosti, Crvena zvezda sa veľmi nečestne rozlúčila so sezónou v Euroleague, zažila jeden z najťažších výpraskov na európskej scéne. Konečných -45 to potvrdzuje a ani správania basketbalistov nášho predstaviteľa nebolo na úrovni. Predovšetkým sa to vzťahuje na skúseného Miloša Teodosića, ktorý bol vyradený z hry pri samom konci tretej štvrtiny, po tom, ako fauloval súpera. Po faule Teodosić mal rozpravu s rozhodcami, správal sa naozaj veľmi nešportovo a zaslúžil si trest.

Anadolu Efes zaslúžene triumfoval a nakoniec obsadí asi pozíciu desať, poslednú, ktorá prináša play-in.

Partizan v piatok uvíta doma Valenciu, ale zápas nebude mať spomenutý význam, keďže sú oba celky už eliminované. Tak aj sám Partizan zaplatí za niektoré zápasy, v ktorých si dovolil prehrať po dobrej hre a presvedčivom náskoku. Najčerstvejší príklad je nedávne stretnutie s Olympiacosom na domácej pôde…

Inak Crvena zvezda zažila v Istanbule najťažšiu prehru v Euroelague, pred týmto neúspechom ich najťažšia porážka datuje zo sezóny 2015/2016, keď proti ruskému celku Khimki prehrali 91 : 53.

Najpresvedčivejšiu prehru v Euroleague zažila podgorická Budućnost, ktorá v sezóne 2002/2003 proti mužstvu Montepaschi Siena prehrala 49 : 112.

Budú Belehradčania v Euroleague aj v budúcej sezóne?

Tak sa aktuálna sezóna nemôže v žiadnom prípade považovať za úspešnú. Srbsko nebude mať predstaviteľov v play-in a play-off a jednotlivé médiá už podozrievajú aj to, či veční rivali dostanú pozvánku súťaže, aby aj v sezóne 2024/2025 hrali v elitnej triede.

V Euroleague účinkuje totiž dvanásť klubov s viacročnou licenciou, ostatné tímy dostávajú kratšie pozvánky.

Grécky basketbalová novinár a komentátor Aris Barkas však mieni, že belehradské tímy budú v Euroleague aj v budúcej sezóne, lebo ich súťaž potrebuje. Majú solídne tímy, ale sú aj z komerčnej strany pre Euroleague aj Partizan aj Crvena zvezda dobrou investíciou.

Do play-off, od skôr je známe, postúpili Real Madrid, Panathinaikos, AS Monaco, Barcelona, Olympiacos a Fenerbahce.

Play-in si vybojovali Maccabi Tel Aviv, Baskonia, Virtus a, napokon, aj Anadolu Efes.

Tieto štyri mužstvá budú bojovať o pozostávajúce dve miesta v play-off a určia siedmeho a ôsmeho nasadeného.

Euroleague tento formát zaviedla práve od aktuálnej sezóny, prizrela sa od NBA ligy. Zdá sa to ako správne rozhodnutie, lebo viac klubov zostáva v konkurencii o postup do posledných kôl.