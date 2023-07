Túžba po mladistvom vzhľade je s rokmi všetko väčšia. Keď už žena príde do veku, keď sa jej na pokožke prejavia viditeľné znaky starnutia, chcela by to okamžite riešiť. Žiaľ, magický prútik ešte stále neexistuje a boj proti starnutiu môžeme dostať iba tak, že sa o svoju pleť začneme starať, ešte kým tie príznaky nie sú až toľko viditeľné.