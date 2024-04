Včera v pivnickom Dome kultúry doznel 29. festival Divadelné inscenácie dolnozemských autorov, v rámci ktorého si milovníci divadelného umenia mohli pozrieť 11 inscenácií, ako aj 5 sprievodných podujatí. Pôvodne festival každoročne trvá počas dvoch víkendov, no tohto roku bol realizovaný od stredy 10. do nedele 14. apríla, a to z dôvodu osláv 30. výročia pôsobenia OD Janka Čemana. Hoci festival začal v stredu, slávnostne bol otvorený v piatok 12. apríla.

Na festivale diváci sledovali tieto inscenácie: Memento Mori, autora a režiséra Jána Salčáka z Pivnice, Mamona duše, v podaní kovačických hercov Kolektívu kreatívnych amatérov KOKRAM, autorky Kataríny Mišíkovej-Hitzingerovej a v réžii Michala Bíreša z Kovačice. Ďalej žiaci pazovskej školy zahrali hru Veveričky, kým deti zo SKUS M. R. Štefánika z Bingule sa predstavili hrou Vlk a kozliatka. Dom kultúry 3. októbra a Divadla VHV (scéna v Kovačici) zinscenoval hru Nepobehuj tu nahá, francúzskeho autora Georgea Feydeaua, v réžii Alexandra Baka. V sobotu diváci sledovali dve predstavenia – Vitajte na zabíjačke alebo Welcome to na kvi-kvi v podaní hercov KUS Jána Kollára zo Selenče a večer javisko patrilo hercom zo Slovenska, z Divadelného súboru NA SKOK z Raslavíc, ktorí zahrali hru Tri śestri, na motívy A. P. Čerchova.

Ďalší súbor zo Slovenska – Stredisko kultúry Bratislava zinscenoval pohybovú hru In Periculo Gens, autora a režiséra Miroslava Kožíka. Komédiu Pani ministrová autora Branislava Nušića a v réžii Maríny Dýrovej zinscenovali herci divadelného súboru KUS Zvolen z Kulpína a Divadla VHV z Báčskeho Petrovca. V posledný deň javisko patrilo divadelnej pobočke KOS Jednota v Hložanoch, ktorej herci zahrali hru Zanedbaný muž, autorky Táne Kusej a v réžii Juraja Feketeho. Festival uzavreli herci Slovenského vojvodinského divadla z Báčskeho Petrovca hrou Kamenný chodníček, autora Ferka Urbáneka a v réžii Emila Spišáka.

Súčasťou festivalu boli aj výstavy: 30 rokov Ochotníckeho divadla Janka Čemana, výstava plagátov predstavení, ktoré mali účasť na festivale, a samostatná výstava fotografií Anny Milecovej Fotografický portrét dediny Pivnica. Aj tohto roku do koncepcie festivalu zapadlo už tradičné podujatie Vítanie jari s knihou, ktoré usporiadalo Slovenské vydavateľské centrum.

Včera večer bol festival vyhodnotený. Tohtoročné súťažiace divadelné súbory sledovala posudzovacia komisia v zložení: Zuzana Tárnociová, predsedníčka, doc. Dr. Zuzana Týrová a Vladimír Valentík. Na tohtoročnom festivale výkon hercov sledoval profesionálny režisér a profesor Ľuboslav Majera, ktorý sa po každom predstavení z odbornej stránky venoval hercom, ktorým poskytol rady. Správu odbornej poroty prečítala Zuzana Tárnociová.

Na budúci rok na festivale Palárikova Raková v Čadci na Slovensku sa zúčastnia, totiž laureátmi festivalu a Cenu Janka Čemana získali herci KUS Jána Kollára zo Selenče, a to za hru Vitajte na zabíjačke alebo Welcome to na kvi-kvi, autora Jaroslava Popovića a v réžii Rastislava Rybárskeho. Toto predstavenie získalo aj Cenu za nový inscenovaný text dolnozemského autora ako aj Cenu Jána Kmeťka za najúspešnejšie predstavenie slovenského autora.

Zuzana Tárnociová predstavila aj laureátov hereckých cien 29. festivalu DIDA. Prvú cenu za herecký výkon, presnejšie cenu Jozefa Chrčka získala Ema Kočišová (In Periculo Gens). Druhú cenu získal Rastislav Rybársky (Vitajte na zabíjačke alebo Welcome to na kvi-kvi) a tretiu cenu herci z binguľského predstavenia Vlk a kozliatka.

Cena Eleny Hložanovej tohto roku nebola udelená. Cena Divadelné dišputy za najúspešnejšie divadelné predstavenie dolnozemského divadelného súboru bola udelená hercom Domu kultúry 3. októbra a Divadla VHV (scéna v Kovačici). Tí sa totiž o rok predstavia na festivale Divadelné dišputy vo Veľkom Krtíši na Slovensku.

Špeciálnu cenu za javiskový pohyb a vizuálne efekty získalo predstavenie In Periculo Gens.

V rámci festivalu už siedmy rok bola usporiadaná výstava, resp. súťaž o najkreatívnejší plagát. Tohto roku porota v zložení Andrea Merníková-Šimonová, Tiana Kolárová a Miroslav Pap sa rozhodli udeliť Cenu pre plagát dvom predstaveniam: Pani ministrová, autorom plagátu je Lukáš Sýkora, a Mamona duše autora Jána Puškára. Rovnako ako aj vlani o najkrajší plagát sa hlasovalo aj na facebookovej stránke Ochotníckeho divadla Janka Čemana. Svoj hlas plagátom účinkujúcich divadelných predstavení dalo až 580 užívateľov. Najviac hlasov, a to presne 191, získal plagát divadelného predstavenia Vlk a kozliatka autorky Tijany Farkašovej.