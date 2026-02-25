Divadlo VHV v Petrovci v jubilejnom roku pre petrovské, ale i celé vojvodinské divadelníctvo je aktívne a pripravuje rad podujatí. Jedno z nich – nové predstavenie – si možno pozrieť v piatok 27. a v sobotu 28. februára 2026.
„Tento piatok a sobotu o 20.00 h vás pozývame na predstavenie Shirley Petrovčanka – vtipný, dojímavý a úprimný príbeh o žene, ktorá sa odváži urobiť krok k zmene vo svojom živote.
Predstavenie sa hrá v divadelnom klube VHV, preto je počet miest obmedzený. Vstupné je 400 dinárov. Miesto si rezervujte na telefónne číslo: +381607078895 alebo nám napíšte správu,“ uvádzajú v avízo predstavenia z petrovského Divadla VHV.