Keď hovoríme o zahraničných futbalových ligách, znovu prišiel ten najzábavnejší čas. Česť všetkým silným európskym ligám, ale sledovať a písať o anglickom futbale je zvláštny pôžitok.

Vrcholia tak pomaly všetky triedy anglickej futbalovej pyramídy – špičková Premier liga, tiež súťaže z Anglickej futbalovej ligy (Championship, League One a League Two), tiež tie z nižších tried.

V Premier lige sa zdá, že Liverpool definitívne nevydržal a že sa lúči s bojom o titul. Redsi na posledných siedmych zápasoch dosiahli iba triumf nad Atalantou za chotárom vo štvrťfinále Európskej ligy, ktorý nestačil na postup (pre prehru 0 : 3 v prvom stretnutí), ako aj víťazstvo v lige nad Fulhamom.

V posledných dvoch stretnutiach najprv prehrali proti mestskému rivalovi Evertonu a v sobotu remizovali s West Hamom, takže tri kolá pred koncom majú menej bodov ako Arsenal a Manchester City, ale aj viac zohraných zápasov. Sotvaže si Gunners a Belasí dovolia šancu premrhať.

Arsenal má o bod viac ako City, ale zohral o zápas viac a na papieri má nepriaznivejší rozvrh. Už v nedeľu ich čaká derby severného Londýna s Tottenhamom a v predposlednom kole smerujú aj na Manchester United.

Tak sa zdá, že je boj o titul v rukách Arsenalu a City a zaujímavo bude aj v boji o Ligu majstrov – Aston Villa má náskok pred Tottenhamom, ale londýnsky tím zohral o tri zápasy menej.

Na druhom konci tabuľky je známe to, že sa s ligou po jednej sezóne rozlúčil Sheffield United, ktorý naozaj bol definitívne najslabším celkom. Zatiaľ prijali až 97 gólov, čo je takmer tri na zápas. Nebolo by prekvapujúco, keby vypadli všetky tri mužstvá, ktoré si promóciu vybojovali vlani, keďže sú pod čiarou stále aj Burnley a Luton Town. Nebyť odňatia bodov, Nottingham Forest by mal päťbodový náskok a záver sezóny relatívne mierny.

Prehľad nižších tried

Známe je aj to, že sa do Premier ligy po iba ročnej prestávke vracia šampión Anglicka zo sezóny 2015/2016 Leicester City. Líšky dominovali v lige, ale potom prišlo k drastickému poklesu formy, takže promócia krátko bola v otázke. Zotavili sa v správnej chvíli a po triumfe nad Southamptonom 5 : 0 a vďaka iným výsledkom sa Leicester od soboty stal novým účastníkom Premier ligy.

Veľký krok k tomu cieľu nevyšiel Ipswichu, ktorý v poslednom zápase sobotného programu remizoval v Hullom. Ipswich tak zostal na treťom mieste, ale má opravnú – už v utorok zohrá zmeškaný zápas za chotárom proti Coventry. Aj bod bude stačiť na to, aby predbehli Leeds United a potom v poslednom kole doma proti Huddersfieldu budú sami rozhodovať o priamom postupe do PL.

Ipswich tak má šancu vybojovať si dve promócie po sebe – len pred rokom totiž boli účastníkom tretej triedy… Vedie ich mladí tréner Kieran McKenna, ktorý nedávno získal aj ocenenie za najlepšieho trénera Championshipu v sezóne 2023/2024.

Huddersfield Town bude tvrdým orieškom pre Ipswich, lebo si oni chcú vybojovať záchranu. Z ligy už dávno vypadol Rotherham, Huddersfield stále má šancu, ale len teoretickú, lebo majú omnoho slabšie gólové skóre ako Plymouth, ktorý má aj o tri body viac.

Eliminovanie hrozí aj Birminghamu, ešte jednému klubu s nie tak dávnou premierligovou skúsenosťou.

League One a League Two sú dohrané – aspoň ligová časť. Do druhej triedy sa ako šampión vracia Portsmouth a priamy postup si vybojoval aj Derby County. Populárni Barani boli vo veľkej kríze, mali aj embargo, v minulej sezóne aj odňaté body, ale sa predsa vrátili.

Z League Two postupuje šampión Stockport County, ktorý pred niekoľkými rokmi hral v až šiestej triede, a pridáva sa aj Wrexham, klub z Walesu, ktorý tiež dožil dve promócie za radom. Inak, vedúcimi ľuďmi Wrexhamu sú hollywoodski herci a producenti Rob McElhenney a Ryan Reynolds.

Takže ligová časť anglického futbalu finišuje. Niekoľko rokov neboli preteky o majstrovský titul také zaujímavé a rovnako tak sa zdá, že aj ďalšie boje už či o postup, alebo o záchranu budú veľmi zaujímavé. Potom od mája štartuje play-off, čo je osobitným príbehom a zvláštnou pochúťkou pre futbalových priaznivcov.