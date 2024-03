Nadaná huslistka a študentka Marína Cerovská svoj sólistický koncert usporiada vo štvrtok 28. marca o 18. hodine v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci.

Marína Cerovská je študentkou Vysokej školy múzických umení v Bratislave v triede profesora Mgr. art. Roberta Marečeka, ArtD.

Program koncertu je takýto: J. Brahms – Violin Sonata no. 3 in D minor Op. 108, C. Saint-Saëns – Havanaise Op. 83, N. Rimsky Korsakov – Chanson Arabe (from Scherazade), A. Pärt – Fratres a J. Brahms – scherzo in C minor from F-A-E Sonata

Klavírny sprievod na koncerte jej bude robiť prof. Boris Jekić.