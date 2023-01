Ak hľadáte manikúru, ktorá vydrží celú dovolenku, rušné pracovné týždne a dni plné praktických hier s deťmi, je čas zvážiť gélovú manikúru. Gélové manikúry sa v posledných rokoch pre mnohé ženy stali uprednostňovanou metódou manikúry nechtov, lebo vydržia na nechtoch 2- – 3-krát dlhšie ako bežná manikúra. Gélová manikúra udržiava nechty lesklými a hladkými, až kým ju sami neodstránite.

Znie to dokonale, avšak určite táto technika nemá žiadny negatívny vplyv na vaše prirodzené nechty, pokožku a dokonca aj na vaše zdravie? Hoci gélová manikúra vie byť krásna a dlhotrvajúca, vie byť na nechty aj náročná. Tento druh manikúry môže spôsobiť lámavosť nechtov, ich olupovanie a praskanie. Preto si treba dávať pozor aj na výber salónu, aké produkty budú použité na robenie manikúry a, samozrejme, na zručnosť profesionála, ktorý bude manikúru robiť.

Predsa najväčšia obava fanúšičiek tohto druhu manikúry je, či opakované trávenie času pod UV lampou môže zvýšiť riziko rakoviny kože a predčasného starnutia pokožky rúk. Zatvrdnutie gélu pod UV lampou je kľúčovým procesom, bez ktorého by gélové nechty nemohli existovať. A práve pôsobenie UV lampy na naše ruky spôsobuje obavy verejnosti. Štúdia JAMA Dermatology z roku 2014 dokazuje, že UV žiarenie, ktorému sa vystavujeme počas procesu tvorby gélovej manikúry, nie je dostatočné na to, aby vás vystavilo riziku vzniku rakoviny. Aby to pre vás predstavovalo nebezpečie, museli by ste chodiť na gélovú manikúru minimálne každé 2 týždne a stráviť pod UV lampou oveľa dlhší čas, ako je zopár minút potrebných na to, aby sa z tekutého gélu stala pevná hmota.

Chráňte si ruky pred UV žiarením nanesením opaľovacieho krému na ruky alebo si dajte rukavice bez prstov počas manikúry, aby ste svojej pokožke poskytli dodatočnú ochranu pred možným poškodzujúcim UV žiarením.

Zdroj: www.health.harvard.edu