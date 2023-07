Koreň púpavy bol po stáročia používaný ako prírodný liek na celý rad chorôb, vrátane obličkových, pečeňových a žalúdočných problémov alebo diabetu.

Koreň, listy i kvety púpavy sú jedlé a vysoko výživné. Púpava je bohatým zdrojom vitamínov A, C, D a B komplexu. Je dokonca bohatá na minerály, ako je zinok, železo, vápnik, horčík a draslík. Skvelé je, že túto bylinu možno ľahko integrovať do každodennej stravy. Mierne horká chuť listov púpavy sa hodí do šalátov, polievok i pečených pokrmov. Korene púpavy môžete pre zmenu zvariť ako náhradu čaju alebo kávy.

Pomáha pri chudnutí

Koreň púpavy je veľmi prínosný pre ľudí, ktorí chcú schudnúť. Fytochemikálie v púpave ponúkajú diuretické a laxatívne výhody, ktoré pomáhajú zvýšiť objem a frekvenciu močenia. To pomáha zbaviť sa prebytočnej vody v tele. Koreň púpavy potláča chuť do jedla a podporuje odbúravanie tuku a cholesterolu. Má tiež veľmi málo kalórií. Stačí piť čaj z koreňa púpavy 2- až 3-krát denne. Môžete tiež pridávať čerstvé zelené listy púpavy do šalátov alebo polievok. Nie je dobré používať túto rastlinu dlhodobo. Môže tiež nepriaznivo reagovať s niektorými liekmi, preto je dobré poradiť sa pred jej používaním s lekárom.

Podporuje zdravie pečene

Koreň púpavy funguje ako silné pečeňové tonikum, a preto je považovaný za veľmi efektívne pre zdravie pečene. Pomáha metabolizovať tuk nahromadený v pečeni a podporuje správnu funkciu pečene. Zvyšuje aj prietok žlče a pomáha pri detoxikácii pečene. Štúdia z rôznych rokov ukázali, že koreň púpavy priaznivo pôsobí proti toxicite vyvolanej paracetamolom, pri prevencii a liečbe ochorení pečene spôsobených obezitou a proti alkoholom vyvolanému oxidačnému stresu.

Má protirakovinové účinky

V nedávnej štúdii sa zistilo, že koreň púpavy má potenciál bojovať s rakovinou. Jeho antioxidačné vlastnosti pomáhajú telu vyhnúť sa poškodeniu buniek pred voľnými radikálmi. Účinný je pri zabíjaní rôznych druhov rakoviny v dôsledku svojej schopnosti bojovať s voľnými radikálmi.

Reguluje vysoký krvný tlak

Koreň púpavy je prirodzené diuretikum, ktoré zvyšuje močenie, tak množstvo, ako i frekvenciu. Nadmerné močenie pomáha pri uvoľňovaní nadmerného sodíka bez straty draslíka. To pomáha znižovať vysoký krvný tlak. Púpava je bohatá na vlákninu a draslík, ktoré pomáhajú pri regulácii krvného tlaku. Vláknina v púpave je tiež užitočná pri znižovaní cholesterolu, čo tiež pomáha pri znižovaní krvného tlaku, pretože cholesterol je jedným z faktorov, ktorý zvyšuje krvný tlak. Keď sú hladiny krvného tlaku a cholesterolu v krvi pod kontrolou, znižuje sa riziko vzniku srdcových ochorení.

Lieči močové cesty

Účinne pomáha aj odstraňovať usadeniny toxických látok v obličkách a močových cestách. Ako už bolo uvedené vyššie, koreň púpavy je veľmi účinným diuretikom, ktoré pomáha zvyšovať objem moču aj frekvenciu močenia. Správny výdaj moču pomáha čistiť obličky. Okrem toho má koreň rastliny dezinfekčné účinky, ktoré priaznivo pôsobia v močových cestách. To zase pomáha pri znižovaní a prevencii rizika infekcie močových ciest. Zároveň to znižuje riziko ochorenia močového mechúra.

Pomáha kontrolovať cukrovku, upokojuje tráviacu sústavu, pomáha proti opuchom a zápalom, zlepšuje zdravie kože a kostí.

