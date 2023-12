Pomaly, ale predsa sa končí táto ponižujúca sezóna v UEFA súťažiach pre kluby z našej krajiny. Už pred posledným kolom skupinovej fázy je jasné, že ani jeden celok si nevybojuje európsku jar – Crvena zvezda šancu zostať aspoň v Lige Európy premrhala v utorok v Berne, keď výsledkom 0 : 2 prehrala proti švajčiarskemu Young Boys a zápas posledného kola skupinovej fázy Ligy majstrov pre Belehradčanov bude revuálny.

Prichádza Manchester City, čo malo byť futbalovým sviatkom, ale na základe výkonov si hráči a vedenie belehradského celku nezasluhujú žiadnu pochvalu.

Crvena zvezda (pravdepodobne) súťaž uzavrie s jedným získaným bodom a bude eliminovaná, ako jeden z najslabších klubov v skupinovej fáze Ligy majstrov v tejto sezóne.

Zaujímavý je výber draho zaplatených hráčov, ktorí nedokázali žiadnu kvalitu, tak sa legitímne položiť môže aj otázka – čo robí skautská služba? Prečo sa privádzajú takí drahí futbalisti, ktorí nedokážu takmer nič? V čom je záujem? Možno sa odpoveď črtá a ponúka, ale nechajme to otvorenou opciou…

Akokoľvek, Crvena zvezda rozčarovala? Alebo je toto reálna možnosť a výkon v súlade s aktuálnou situáciou? Každý nech si tlmočí podľa vlastných názorov…

Rovnako zle, alebo aj horšie pochodili ďalšie celky, ktoré v sezóne 2023/2024 reprezentujú Srbsko v UEFA súťažiach. Áno, o tom sme už písali, ale upozorniť nestačí len raz. Odvtedy uplynulo určité obdobie a zohralo sa ďalších niekoľko zápasov.

Situácia je ešte horšia – TSC v Lige Európy má výkon remíza a štyri prehry, Čukarički v Konferenčnej lige dosiahol päť presvedčivých prehier…

Štatistika je veľmi nepríjemná

Zhrnúť všetko na jednu hŕbu je takmer šokujúce – od začiatku sezóny, teda v letnom období, v európskych súťažiach vystúpilo päť predstaviteľov Srbska.

Vojvodina sa pošmykla na prvom schodíku – v druhom kvalifikačnom kole Konferenčnej ligy úhrnným výsledkom 4 : 2 prehrali proti cyperskému celku APOEL. Teda, dve prehry.

Partizan sa pridal v treťom kvalifikačnom kole rovnakej súťaže – proti azerbajdžanskému Sabahu prehral, potom vyhral a v ďalšom kole zažil debakel proti dánskemu Nordsjællandu – jeden triumf a tri prehry.

Čukarički, ani sami hádam nevedia ako sa im pošťastilo, ale do skupiny UEFA súťaže sa dostali bez jedinej výhry, dokonca bez ani jednej remízy! V play-off Európskej ligy totiž úhrnným výsledkom 1 : 6 prehrali proti Olympiacosu, preto boli presunutí do skupiny Konferenčnej ligy, kde zažili, ako sme spomenuli, päť porážok. Kuriozita a celkom hlúpy systém súťaže, ktorý ponúkla UEFA – bez ohľadu na to, že ide o náš celok, ale je totálne nepochopiteľné, ako sa do skupiny môžeš dostať bez žiadneho pozitívneho výsledku?! Čukarički tak momentálne má výkon 0 – 0 – 7 a úhrnné gólové skóre 3 : 20. Katastrofa.

TSC začal v kvalifikačnom kole Ligy majstrov – proti Brage bolo úhrnne 1 : 7. Potom za odmenu dostali priamy postup do skupiny Ligy Európy, kde sa predstavili remízou a štyrmi prehrami. Teda, úhrnne 0 – 1 – 6 a gólové skóre 5 : 21.

Keď všetko spočítame, dopadá to takto: srbské kluby v UEFA súťažiach v sezóne 2023/2024 zohrali záverečne s piatym kolom skupinovej fázy úhrnne 25 zápasov – dosiahli jeden triumf, dve remízy a 22 prehier. Nastrieľali úhrnne 17 gólov, kým sa ich siete vlnili až 65-krát. Ďalej písať už nič netreba.