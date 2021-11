Olej z ľubovníka bodkovaného (srb. kantarijon, bogorodična trava, gospino zelje, lat. Hypericum perforatum) je všestranným pomocníkom, ktorý je vhodný na odstránenie rôznych zdravotných ťažkostí. Výborne poslúži napríklad ako masážny olej, ale pomáha aj pri drobných zraneniach, porezaní, menších popáleninách, či na boľavé svaly a kĺby.

Ľubovník bodkovaný patrí k veľmi často používaným rastlinám v ľudovom liečiteľstve. Vďačí za to svojmu všestrannému použitiu, pretože sa dá využiť napríklad na prípravu čajového nálevu, ale tiež zvonka na obklady. Zatiaľ, čo čaj z ľubovníka bodkovaného je výborný napríklad pri stavoch depresie, úzkosti a duševných poruchách, ľubovníkový olej pomôže s boľavými kĺbmi a platničkami, ale je vhodný aj pri problémoch s pokožkou. Získava sa zo semien lisovaním za studena alebo macerovaním kvetov. Môžeme ho používať nielen na potieranie zvonka, ale je vhodný aj na vnútorné užitie či dokonca na použitie v kuchyni.

Ľubovník na upokojenie

Zloženie ľubovníkového oleja je skutočne veľmi pestré a práve vďaka tomu je jeho použitie široké. Ľubovník je veľkým zdrojom látky zvanej hypericín. Táto látka farmakologicky pôsobí na upokojenie, teda ako sedatívum. Zároveň je výborným prírodným antidepresívom a účinným prostriedkom na liečbu nespavosti a porúch spánku. Hypericín sa tiež využíva na odstránenie a liečbu fóbií a úzkostí, či stavov melanchólie. Pozor, pri užívaní prípravkov z ľubovníka, a teda aj ľubovníkového oleja, sa môže ako nežiaduci účinok prejaviť citlivosť na slnečné žiarenie. Práve z tohto dôvodu sa olej nesmie natierať na pokožku vtedy, ak sa chystáte slniť. V opačnom prípade sa môže objaviť nepríjemná fotosenzitívna reakcia.

Pri použití zvonka má na pokožku čistiace, dezinfekčné a protizápalové účinky. V prípade, že sa vaša pokožka na slnku spáli, určite si ju ním natrite, pokožka sa skôr zregeneruje. Veľmi dobrý je tiež na podráždené miesta, na preležaniny alebo zhrubnutú a zrohovatenú pokožku.







Taktiež podporuje tvorbou žlče a povzbudzuje trávenie a činnosť čriev, pozitívne vplýva na dýchacie cesty a má upokojujúce účinky na zapálené hrdlo. Vo všeobecnosti sa odporúča jedna čajová lyžička ráno na lačný žalúdok a jedna lyžička večer tesne pred spaním.

Tak, ako väčšina olejov, aj ten z ľubovníka bodkovaného je citlivý na svetlo. Preto by sa mal skladovať v tmavej fľaši a na tmavom mieste a po otvorení by sme ho mali minúť najneskôr do troch mesiacov.