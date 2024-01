V roku 2015 sa konal prvý oficiálny Medzinárodný deň recyklácie mobilných telefónov.

Inštitút Jane Goodallovej založil deň s cieľom zvýšiť povedomie o negatívnych vplyvoch konzumu smartfónov na populáciu primátov vo voľnej prírode vo východnej Konžskej demokratickej republike a ďalších rozvojových krajinách.

Dr. Jane Goodallová, primatologička, začala svoj prelomový výskum divokých šimpanzov v Tanzánii v roku 1960. Jej práca trvala takmer 60 rokov a je jedným z najdlhšie prebiehajúcich študijných programov o voľne žijúcich živočíchoch na svete.

Nielen to, ale jej štúdie pomohli definovať, ako ochrana môže zahŕňať životné prostredie a vplyv na miestne komunity. Výsledkom bolo, že IJG bola založená v roku 1977, aby pokračovala v práci Dr. Goodallová, najmä v oblasti ochrany primátov a ochrany druhov.

Kde sa teda do toho všetkého berú mobilné telefóny a iné technologické zariadenia? Tretieho júna 2014 časopis Time uverejnil článok s názvom Vo vašom smartfóne môžu byť minerály z konfliktu. To poukázalo na to, ako veľké technologické spoločnosti získavajú kľúčové kovy pre svoje produkty z baní v KDR a ďalších krajinách strednej Afriky.

Časť peňazí sa používa na financovanie pokračujúcich násilných konfliktov v regióne, ktoré majú za následok veľké obete, zvýšenú kriminalitu a zhoršovanie životného prostredia.

V roku 2010 bol podpísaný zákon Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, ktorý od firiem vyžaduje, aby deklarovali množstvá „konfliktných minerálov“ používaných v ich výrobkoch založených na technológii. Výsledkom je, že digitálne firmy majú teraz väčšiu povinnosť nakupovať svoje suroviny eticky.

Stojí za to pozrieť sa späť na vývoj mobilného telefónu, aby ste pochopili, ako sa tento neuveriteľný kus technológie vyvinul do bodu, keď je prakticky rozšírením vlastného ja.

Pocta vynájsť prvý prenosný mobilný telefón, ktorý bol uvedený na trh v roku 1973, patrí spoločnosti Motorola. Navrhol ho Martin Cooper, inžinier Motoroly, a stál okolo 10 000 dolárov. Následne sa objavilo množstvo prototypov, najmä počas „bunkovej revolúcie“ v 90. rokoch.

Odhalenie vôbec prvého iPhonu od Apple v roku 2007 znamenalo ďalší prelom v histórii smartfónov. Keďže takmer polovica svetovej populácie teraz vlastní mobilný telefón, svet sa jeho debutom neodvolateľne zmenil.