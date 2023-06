Podpredseda vlády Srbska a minister financií Siniša Mali včera povedal, že Rada výkonných riaditeľov Medzinárodného menového fondu (MMF) vo Washingtone rozhodla o úspešnom ukončení prvého posudzovania výsledkov stand-by dohody so Srbskom.

Mali zdôraznil, že ide o ďalšie potvrdenie správnosti hospodárskej politiky a realizovaných štrukturálnych a inštitucionálnych reforiem. MMF poznamenal, že Srbsko úspešne implementuje dohodnutý ekonomický program a že makroekonomická stabilita bola zachovaná napriek nestabilnému medzinárodnému ekonomickému prostrediu.

Ako sa uvádza v oznámení, MMF ocenil, že naša krajina v poslednom desaťročí má úctyhodné hospodárske výsledky a to vďaka silnej hospodárskej politike. Takáto politika, ako sa uvádza, podporovala silný rast, nízku infláciu a znižovanie verejného dlhu.

V správe sa uvádza, že vojna na Ukrajine, ako aj problémy v energetickom sektore mali dopad na srbskú ekonomiku a že inflácia prekročila vytýčené ciele. Očakáva sa, že sa do konca roka zníži na zhruba 8 percent, ako aj to, že sa do roku 2024 vráti do cieľového pásma Národnej banky Srbska.