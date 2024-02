Rez ovocných stromov vo februári udržiava ich zdravie a produktivitu. Existuje niekoľko dôvodov, prečo je február ideálnym obdobím na rez, vrátane skutočnosti, že väčšina stromov je stále vo vegetačnom pokoji. Prerezávanie počas tohto obdobia môže pomôcť zabrániť poškodeniu stromov hmyzom a chorobami.

Okrem toho prerezávanie môže tiež zabezpečiť väčšiu produkciu ovocia a v konečnom dôsledku stromy majú lepší celkový tvar, čiže v tomto mesiaci stromy môžeme tvarovať a kontrolovať, odstraňovať odumreté a poškodené konáre, čo im môže pomôcť zosilnieť a následne zabrániť poškodeniu silným vetrom, nakoľko sú v posledných rokoch prevažne letné búrky intenzívnejšie ako predtým.

Pri reze stromov vo februári by sa mali dodržiavať určité techniky, aby sa zabezpečilo správne prerezávanie. Je nevyhnutné používať správne nástroje, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od typu stromu a veľkosti konárov. V prípade ovocných stromov by sa mal štrukturálny rez vykonávať v zime, zatiaľ čo rez na produkciu ovocia by sa mal vykonávať tesne po odkvitnutí skoro na jar. Pri veľkých rezoch, napríklad pílou, je najlepšie to robiť v zimných mesiacoch. Je tiež dôležité odstrániť krížiace sa konáre a tvarovať mladé stromy počas vegetačného pokoja po výsadbe. Dodržiavaním týchto techník možno stromy efektívne prerezávať.

TIPY A OSVEDČENÉ POSTUPY

Načasovanie je kľúčové – pri reze stromov vo februári je dôležité zvážiť načasovanie, aby ste zaistili najlepšie výsledky. V chladnejších klimatických podmienkach je vo všeobecnosti najlepšie počkať do konca februára alebo začiatku marca, keď prejde najchladnejšie zimné počasie. Tento rok je však jedinečný, nakoľko sú teploty nadpriemerne vysoké, takže aj rez v tomto ročnom období bol reálny. Je však otázne, či jednotlivé stromy už začali pučať, čo bude viesť k predčasnému zakvitnutiu. Existuje pritom možnosť, že sa chladnejšie počasie ešte v marci alebo apríli vráti a zakvitnuté stromy podľahnú mrazom.