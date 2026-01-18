Mišovo veľké balónové dobrodružstvo je nová interaktívna textová adventúra pre deti.
Čaroslovník je čarovná stránka pre deti plná rozprávok, hier a dobrodružstiev. Nájdete tu rozprávky na čítanie, audiorozprávky, videorozprávky a interaktívne príbehy.
Čo sa stane, keď sa Mišo rozhodne vzlietnuť v balóne? Dokáže si zostrojiť vlastný lietajúci stroj z vecí, ktoré nájde doma? V tejto napínavej adventúre je každé vaše rozhodnutie dôležité. Ide o bezplatnú textovú hru (interactive fiction), ktorá rozvíja fantáziu, logické myslenie a čítanie s porozumením, uvádzajú v opise hry.
Hru si nájdete na stránke Čaroslovník.
Je to hra pre celú rodinu. Príbeh je napísaný s humorom, je vhodný pre deti a pre všetkých, ktorí kedysi snívali o lietaní.