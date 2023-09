Nedeľa bola plná športových obsahov a ak môžeme všetko zhrnúť do jedného článku – možno bude aj najspravodlivejšie.

A tiež, ako sa vyjadriť? Či 4 : 0, alebo 3 : 1? Či je vôbec v poriadku nedeľnú prehru vo finále Mundobasketu proti Nemecku považovať za neúspech?!

Asi nie – naši basketbalisti sú vicemajstrami sveta, vo finále o štipku boli Nemci lepší, treba to uznať, byť objektívni a podať ruku víťazovi, ktorý sa tak po prvýkrát vo svojich dejinách stal majstrom sveta. Nemci na Mundobaskete zohrali naozaj výborne, zostali maximálni – osem zápasov, osem triumfov a veru na ceste k svetovému zlatu zdolali vynikajúce tímy – Austráliu, Slovinsko, Lotyšsko, v semifinále USA a vo finále porazili aj Srbsko.

Z druhej strany, naši pred začiatkom neboli ani v Top 8, samotná FIBA Srbsko nepovažovala za jedného z najväčších favoritov, ale naši dokázali, že ako kolektív sú veľmi silní. Čo by bolo keby v tíme boli hráči, ktorí pre rôzne dôvody tentoraz nehrali – nikdy sa nedozvieme a veru sa tým ani netreba zaoberať.

Hrali tí, ktorí vybojovali svetové striebro a zároveň aj priamy postup na Olympijské hry v Paríži v budúcom roku! Treba sa preto z tohto tešiť, ale rozmýšľať aj o budúcnosti, lebo na problémy v našom basketbale už na prvej tlačovej konferencii po finále upozornil aj hlavný tréner Svetislav Pešić…

Mnoho času na oddych po finále sme nemali, lebo vystúpili potom volejbalisti na majstrovstvách Európy. Naši v osemfinále v Taliansku za súpera mali Česko a vyhrali maximálnym výsledkom 3 : 0 na sety. Netreba však z maximálnej výhry byť veľmi nadšení. Pravda, Srbsko dosiahlo žiadaný výsledok, ale v pokračovaní majstrovstiev treba byť veľmi obozretní, lebo už vo štvrťfinále pred nami bude veľký rival, Poľsko.

Poliaci výsledkom 3 : 1 prekonali Belgicko a tiež budú bojovať o semifinále. Loptičky na žrebovaní rozhodli, že na túto selekciu smerujeme už vo štvrťfinále, takže je jasné, že jeden z účastníkov semifinále predchádzajúceho šampionátu tam tentoraz nebude. Inak, pred dvomi rokmi sme s Poľskom hrali v boji o bronz a vtedy Poľsko vyhralo 3 : 0.

Potom nasledovali futbalisti, museli opraviť veľmi slabý dojem zo stretnutia s Maďarskom, keď sme na domácej pôde prehrali výsledkom 1 : 2. Kvalifikácia na majstrovstvá Európy 2024 v Nemecku sa pomaly, ale predsa dostáva do záverečnej fázy, pred našimi sú už len tri zápasy, takže triumf v Litve bol nevyhnutný.

Tak sa aj udialo, naši dosiahli víťazstvo 3 : 1, Aleksandar Mitrović dosiahol hattrick a to je asi všetko, čo by sme z tohto stretnutia mali spomenúť. Najdôležitejšie sú tri body, vyrovnali sme sa s Maďarskom v čele tabuľky, ibaže majú Maďari o jeden zohraný zápas menej.

Do konca kvalifikácie sú v októbri pred nami zápasy s Maďarskom za chotárom, potom s Čiernou Horou doma. Cyklus uzavrieme stretnutím s Bulharskom, tiež doma.

Novak a triumf na US Open

No a čerešničku na tortu položil veľký Novak Đoković – triumfoval na tenisovom US Open, vo finále prekonal Rusa Daniila Medvedeva maximálnym výsledkom 3 : 0 na sety. Nole si vybojoval štvrtý triumf na US Opene a potom, ako mu Američania zrušili zákaz vstupu na ich územie – získal druhý titul na druhom turnaji, na ktorom počas tohto leta účinkoval.

Zároveň získal 24. Grand Slam titul v kariére, čím vyrovnal rekord Margaret Courtovej a už mu treba len jeden triumf na turnajoch veľkej štvorky, aby sám vlastnil aj tento fantastický rekord. Vo finále v nedeľu Novak dominoval, znovu dokázal aj svoju psychologickú pripravenosť, zvlášť v druhom dejstve, ktoré smerovalo do tiebreak.

Stále posúva latku, hrá vo veľmi dobrej forme. Veď len v tomto roku Novak triumfoval na troch Grand Slam turnajoch – v Austrálii, na Roland Garros a teraz na US Open. K tomu, vo finále hral aj na Wimbledone, keď mu unikla trofej z tohto podujatia.

Akokoľvek, už je stále menej argumentov pre tých, ktorí ho nepovažujú za najlepšieho tenistu v dejinách.