V estónskej metropole Tallin Damir Mikec získal zlatú medailu na Majstrovstvách Európy v kategórii vzdušných zbraní. Okrem toho získal druhú kvótu pre tím Srbska na Olympijské hry v Paríži v roku 2024.

Majstrovstvá Európy v Talline sa vzťahujú na vzdušné disciplíny a na streľbu z diaľky desať metrov.

Damir Mikec, inak najlepší svetový strelec zo vzdušnej pištole za rok 2022, získal zlatú medailu na európskom šampionáte po triumfe vo finále nad Azerbajdžancom Ruslanom Lunevom výsledkom 17 : 13.

Ide o druhé vízum na olympijské hry v Paríži 2024 pre našu reprezentáciu v tomto športe, po tom, ako si Zorana Arunovićová na svetovom šampionáte v Káhire v novembri minulého roka tiež vybojovala postup.

Keď sa vrátime k majstrovskému titulu Damira Mikeca, treba spomenúť, že si zlato vybojoval po veľkom obrate v súboji so spomenutým strelcom z Azerbajdžanu.

Mikec po kvalifikácii nastupoval do finále zo siedmej pozície. Vo finále bol náš športovec od začiatku v boji o prvé tri miesta a väčšinu finále viacerí strelci tesne bojovali o prvé miesto.

Po 15. sérii si prvé miesto delili Talian Monna s Azerbajdžancom Lunevom, zatiaľ čo Mikec na treťom mieste zaostal len minimálne.

V ďalších piatich výstreloch Mikec bol fantastický a obsadil prvé miesto so solídnym náskokom. Vedúcu pozíciu si udržal až do konca a ako prvý postúpil do zápasu o zlato s druhým Lunevom.

Finále bolo veľmi zaujímavé

Zápas o zlato otvoril dvoma výbornými zásahmi Mikec a viedol 4 : 0. Potom však prišla dominancia Ruslana Luneva, ktorý bol v šiestich sériách zaradom úspešnejší, získal 12 bodov zaradom a viedol 12 : 4.

V ďalšej sérii obaja dosiahli rovnaký výsledok, a tak si Lunev udržal osembodový náskok (13 : 5) pred záverečnými kolami.

V tých Mikec bol vynikajúci a neuveriteľnou sériou úspešných výstrelov sa mu podarilo absolútne výsledok zvrátiť a nakoniec aj triumfovať. O aký výkon ide, potvrdzuje skutočnosť, že nakoniec vyhral 17 : 13, čo znamená, že urobil sériu 12 : 0.

Zaslúžil si tak zlato, potvrdil, že je vo výbornej forme a zaslúžene sa hrdí titulom majstra Európy a najlepšieho strelca vo svojej disciplíne na svete za rok 2022.

Inak aj Mikec aj Lunev vyhrali olympijské kvóty a na podujatí v Tallinne sú k dispozícii dve olympijské vstupenky v každej jednotlivej disciplíne.

Damir Mikec sa zatiaľ na Olympijských hrách zúčastnil štyrikrát (Peking 2008, Londýn 2012, Rio 2016, Tokio 2021). V Tokiu 2021 získal pre Srbsko striebornú medailu v disciplíne vzdušná pištoľ.

Okrem Mikeca sa do finále prebojovala aj Zorana Arunovićová, ktorá si predtým, ako sme spomenuli, olympijské vízum už zabezpečila. Zorana získala ôsme miesto v dámskej konkurencii.

Majstrovstvá Európy v Talline trvajú do 13. marca.