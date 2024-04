Minister financií Siniša Mali na svojom instagramovom profile informoval, že v Srbsku bude čoskoro realizovaných 323 projektov v hodnote 17,8 miliardy eur.

Uviedol, že nejde len o investície do areálu EXPO, ale o investície vo všetkých častiach našej krajiny, a to do projektov v oblasti infraštruktúry, energetiky, vedy a vzdelávania.

„Všetky tieto projekty by mali byť ukončené do roku 2027, keď budeme hostiť špecializovanú výstavu EXPO Belgrade 2027. Chceli sme túto výstavu využiť ako príležitosť ešte viac zmeniť tvár našej krajiny, zlepšiť kvalitu života občanov, tzv. že každý občan Srbska by mal pociťovať zmeny v štandarde,“ povedal Mali.

Uvedené projekty sú súčasťou programu Skok do budúcnosti – Srbsko 2027, ktorý predstavil prezident Aleksandar Vučić.

„Okrem toho, samozrejme, pracujeme aj na ďalších významných projektoch, ktoré budú dokončené v rokoch po tejto výstave, ako napríklad belehradské metro, výstavba severného diaľničného okruhu okolo Kragujevca či výstavba Prírodovedeckého múzea,“ informoval Mali.