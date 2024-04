V sobotu 20. apríla v Spoločenskom dome vo Veľkom Záluží prebiehalo krajské kolo 30. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2024.

Zistili sme to na stránke Krajského osvetového strediska v Nitre a vzápätí nás potešila krásna správa, ktorú zverejnil náruživý etnológ a folklórny aktivista Patrik Rago: pod odborným vedením Agáty Krausovej a Slavomíra Ondejku na súťaži sa zúčastnil aj Selenčan Deni Bolf, a to veľmi úspešne. S Karolínou Dupanovou pred členmi odbornej poroty zatancovali čardášové motívy z Báčky – prevažne z dedín Pivnica, Hložany a Selenča – a v B kategórii (interpretácia regionálnej tanečnej tradície z regiónu, z ktorého tanečník pochádza), v ktorej súťažili, získali zlaté pásmo – priamy postup do celoštátneho kola Šaffova ostroha 2024, ako i Cenu za vynikajúcu štýlovú tanečnú interpretáciu.

Náš informátor Patrik Rago s potešením zverejnil, že Karolína a Deni, ináč predstavitelia súkromného konzervatória v Nitre, boli oblečení v tradičnom selenčskom odeve z 30. rokov 20. storočia z jeho súkromnej zbierky a na takýto spôsob reprezentovali kultúru Slovákov vo Vojvodine.

Teší nás, že mladí ľudia z radov vojvodinských Slovákov, ktorí sa vzdelávajú, alebo už aj pracujú na Slovensku, nezabúdajú na svoje korene a že aj týmto spôsobom tú krásu, konkrétne tanečnú kultúru, dávajú do povedomia verejnosti vo svojom terajšom bydlisku. Tanečnému páru Karolíne a Denimu prajeme úspešné vystúpenie aj na celoštátnom kole tejto tanečnej súťaže.