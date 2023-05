Basketbalisti belehradského Partizana predsa neuspeli. Prehrali vo štvrťfinále Euroleague, konkrétne v rozhodujúcom piatom stretnutí proti madridskému Realu, a tak na záverečnom turnaji v Litve predsa nevystúpia. A zdal sa ten Kaunas taký blízky, bol na dosah ruky…

V poslednom piatom, zároveň rozhodujúcom stretnutí play-off séria Real Madrid triumfoval výsledkom 98 : 94 a poputuje na záverečný turnaj. V semifinále si sily zmeria s veľkým rivalom Barcelonou, jediným celkom, ktorý v play-off dosiahol maximálny triumf 3 : 0, keďže Katalánci práve týmto výsledkom prekonali litovský Žalgiris.

Keď sa vrátime k páru, ktorý nás najviac zaujíma, celá séria by sa mohla skomentovať jediným slovom – škoda!

Partizan ju otvoril fantasticky, spomenieme si na trojku Puntera v poslednej sekunde prvého stretnutia, potom aj absolútnu demonštráciu basketbalu v druhom zápase, ktorý, žiaľ, poznačila bitka pri konci. Možno práve ten incident porušil atmosféru a zmýlil Belehradčanov, ale nevyužili ďalšie tri príležitosti. Musíme preto uznať, že sa Real zaslúžene prebojoval na záverečný turnaj a bude bojovať o jedenásty titul majstra Európy.

V play-off sú aj momenty, ktoré možno skomentovať zo športovo-psychologického hľadiska a ktoré potvrdzujú, že sú aj na tomto poli Španieli silní. Dvakrát totiž dohonili veľmi seriózne manko – v prvom stretnutí v Belehrade Partizan po prvej štvrtine mal + 13, ale si dovolil prehrať. V druhom belehradskom stretnutí, ktoré prebiehalo v nepríjemnej atmosfére po tragických streľbách, bol lepší Real, diktoval hru, ale sa Partizanu podarilo vrátiť. Predsa nestačilo, Madriďania vyrovnali.

No ale aj v piatom stretnutí hral Partizan veľmi dobre, zvlášť počas prvého polčasu, ktorý uzavrel s + 16, v tretej štvrtine mal aj maximálnych + 18, ale už počas tej časti sa Real v úplnosti vrátil. Partizan hral slabo v obrane, presnejšie nemal riešenie pre rýchlu loptu Španielov. Odolával, kým sa darilo z diaľky, keď trojky triafali Punter, Nunnally a LeDay, ale keď sa vyčerpal aj tento zdroj, Belehradčania z hry viac ani v útoku nemali riešenie.

Náskok sa znižoval, Real prišiel po – 7 a v poslednej štvrtine mal prvý útok. Napokon sa im podarilo vyrovnať asi v polovici poslednej časti a potom už bolo jasné, že sa Partizanu ťažko podarí dosiahnuť žiadaný výsledok.

O tom, ako Real zohral druhý polčas, hovorí skutočnosť, že prvú časť uzavrel s 39 bodmi na svojom konte a zápas uzavreli s 98, čo znamená, že v druhom dali takmer 60 bodov, skoro ako NBA celky. Partizan nemal odpoveď, takže, ako sme spomenuli, na eventuálny Final Four budeme musieť počkať.

Príležitosť bola veľmi dobrá, otázne je, v akej zostave Partizan bude hrať v novej sezóne, či tí najlepší v tíme zostanú. Mathias Lessort je jedným z najlepších centrov v Európe, počas leta určite bude mať pekné ponuky. Podobne možno očakávať aj v kontexte iných hráčov zo zahraničia – kapitána Puntera, tiež spomenutých Nunnallyho, LeDaya, ale aj Exuma, Madara, Papapetroua a ďalších.

Final Four je na programe od 19. do 21. mája v Kaunase

Spomenuli sme, že sa iba Barcelone podarilo zabezpečiť si postup po 3 : 0 v sérii. Ostatné duely smerovali do piateho stretnutia. Real eliminoval Partizan, Olympiacos prekonal Fenerbahce, kým Monaco zdolalo Maccabi. Realu sa podarilo dosiahnuť to, čo sa ešte nikdy ani jednému mužstvu nepodarilo – postúpili do záverečného turnaja po 0 : 2 v sérii. Zapísať sa do dejín mal možnosť aj Partizan, v prípade triumfu v piatom stretnutí by bol prvým mužstvom, ktoré za chotárom vyhralo v piatom zápase, keďže si dosiaľ celky, ktoré v piatom stretnutí hrali doma, nikdy nedovolili prehrať.

V semifinále, ako sme spomenuli, zohrajú Real Madrid – Barcelona, tiež Olympiacos – Monaco. Zaujímavo je aj to, že do záverečného turnaja postúpili štyri kluby, ktoré v play-off boli nasadené, čiže tímy, ktoré po ligovej fáze boli na prvých štyroch pozíciách.

Vlani a predvlani oslavoval Anadolu Efes. Real vo finále hral vlani, poslednýkrát vyhral v sezóne 2017/2018, Olympiacos bol majstrom poslednýkrát v sezóne 2012/2013, Barcelona v sezóne 2009/2010, Monaco nikdy nehralo na F4. Dokonca je prvým francúzskym klubom na záverečnom turnaji po roku 1997, keď vystúpil Asvel.

Foto: facebook.com/TheEuroLeague