To, čo málokto očakával pred začiatkom play-off Euroleague, sa udialo – Partizan dosiahol dvojnásobný break v Madride a v sérii proti Realu sa ujal vedenia 2 : 0.

Ideálny scenár, keby sa sto sekúnd pred koncom druhého stretnutia neudialo to, čo sa udialo – veľká bitka takmer všetkých hráčov dvoch tímov, čo za dôsledok malo prerušenie zápasu a registráciu stretnutia aktuálnym výsledkom v tej chvíli – 95 : 80 v prospech nášho predstaviteľa.

Ťažko je byť objektívny, za všetko môžu emócie a samozrejmé nadŕžanie nášmu klubu, ale Partizan si nesmel dovoliť takýto scenár.

Kapitán Kevin Punter naozaj bol nešportovo faulovaný, Sergio Llull znovu ukázal svoj mrcha charakter, ale kapitán belehradského celku musel a mal miernejšie reagovať, bez ohľadu na provokácie hráčov Realu, ktoré sa začali už na začiatku poslednej štvrtiny.

Mohlo byť aj inak, rozhodcovia dôkladne analyzovali nemilé diania, uzavreli, že v bitke neúčinkovali iba spomenutý Llull a Partizanov Zach LeDay. Preto bol zápas prerušený, lebo ani jeden tím nemal aspoň dvoch basketbalistov, ktorí by mohli pokračovať, keďže ostatní všetci boli diskvalifikovaní.

Po tom, čo uplynulo určité obdobie, je jasné, že rozhodcovia analyzovali aj to, či Rudy Fernández vstúpil na palubovku, lebo v opačnom prípade by Real mal dvoch hráčov, ktorí môžu pokračovať, a tým by duel bol registrovaný výsledkom 2 : 0 v ich prospech. Rudy však na palubovku vstúpil a oficiálne vyhlásenie Euroleague je, že sa zápas prerušuje a registruje výsledkom 95 : 80 v prospech Partizana.

Aké budú tresty?

No, teraz musíme čakať na pokuty a tresty, o čom bude tiež rozhodovať disciplinárna komisia na základe štatútu a pravidiel Euroleague.

Záver je, že sa do bitky nezapájali hráči, ktorí na palubovku vstúpili z lavičky. Im teda nehrozí suspenzia, ale automaticky boli diskvalifikovaní len za vstup na hraciu plochu.

Z druhej strany očakávať možno drastické tresty pre tých, ktorí na palubovke boli a do bitky boli priamo zapojení.

Zo strany Realu sú to Guerschon Yabusele, Gabriel Deck, Džanan Musa a Mario Hezonja a zo strany Partizana Kevin Punter, Mathias Lessort, Dante Exum a James Nunnally.

Za takéto priestupky trest nebude prázdne hľadisko v Belehrade, ale suspenzia hráčov, čiže účastníkov bitky.

Patričné orgány určite podrobne všetko rozanalyzujú a preveria, kto v akej miere porušil pravidlá slušného a športového správania sa.

Znepokojuje skutočnosť, že za takéto výtržnosti je minimálna suspenzia tri zápasy, takže v prípade triumfu Belehradčanov v treťom zápase na domácej pôde spomenutá štvorka takmer iste nevystúpi na záverečnom turnaji Final Four v Litve.

Sergio Llull na sociálnej sieti Twitter napísal, že je zodpovedný za to, čo sa udialo, ale v tomto momente to nemôže byť veľkou útechou.

Uzavierame teda, že zodpovednosť je na strane Španielov, ale predovšetkým kapitán Kevin Punter v tej chvíli musel odolať.

Škoda, že po dvoch fantastických vydaniach čierno-bielych máme obavy, v akej zostave séria bude pokračovať. Zostáva tá trpkosť, ktorá prevyšuje sladký pocit z triumfov.