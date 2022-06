Patrí do hudobnej rodiny. Aj je otec a starý otec sa natrvalo zapísali na slovenskej vojvodinskej hudobnej scéne. A ona naplno pokračuje v ich stopách. Pravdaže, ide o Ivetu Kováčovú (2003) z Báčskeho Petrovca.

Naša kultúrna verejnosť Ivetu Kováčovú mala možnosť sledovať od malých nôh. Dospela aj v speve a prednese zábavných a ľudových piesní a je aj kompletnou autorkou piesní, ktoré boli neraz oceňované aj na našich festivaloch.

Iveta končí Strednú hudobnú školu Isidora Bajića v Novom Sade. Je nádejnou klaviristkou v triede Edit Miavcovej, ktorá ju usmerňovala posledné tri roky jej školenia sa.

Predmaturitný koncert klaviristky Ivety Kováčovej sa uskutočnil v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v piatok večer. Ide o prvý sólistický koncert húževnatej a nadanej hudobníčky, ktorý prítomné obecenstvo oslovil a za jej umenie ju nahradilo veľkým potleskom a kyticami kvetov. Bola to svojrázna generálna skúška pred maturitným koncertom v Novom Sade.

V prvej časti Iveta Kováčová hrala prelúdium a fúgu Johanna Sebastiana Bacha a tri stavy Sonáty č. 31 Ludviga van Beethovena. V krátkej prestávke sa predstavila aj huslistka, žiačka rovnomennej školy a maturantka Đurđina Konstantinovićová interpretáciou diel Rodeho a Paganiniho.

V pokračovaní koncertu Iveta s citom zahrala Etúdy Alexandra Scriabina a Sergeja Bortkiewicza, Rapsódiu Johanna Brahmsa a Passamezo Ongaro Stevana Kovacsa Tickmayera, ktorú potom zahrala aj bis.

Na úvod prítomných pozdravil otec Samuel Kováč, tiež uznávaný hudobník, a zavďačil sa všetkým pedagógom, ktorí jeho dcéru usmerňovali správnou cestou, tiež aj rodine, známym a médiám, ktorí aj doteraz sledovali vývoj mladej hudobníčky.

Ivetina školiteľka na strednej hudobnej škole Edit Miavcová sa o svojej žiačke vyjadrila takto: „Všimla som si ju ako veľmi muzikálne dievča, bola a zostala temperamentná a po čase sa ukázalo – aj veľmi pracovitá. Doteraz sme veľmi dobre spolupracovali a veľmi veľa postúpila a verím, že na akadémii bude pokračovať v rozvíjaní vlastného talentu. Verím, že sa jej bude dariť a že nielen na osobnom pláne, ale aj na poli hudby sa jej budú stávať pekné veci.“

Tento svoj prvý sólistický koncert maturantka Kováčová zhodnotila slovami: „Som veľmi šťastná, že sa tento koncert vôbec aj uskutočnil. Po čase pandémie, keď bolo menej koncertov, teraz my hudobníci zase viac účinkujeme na tomto poli a tvoríme. Profesorka Miavcová ma viedla dobrou cestou a plánujem sa aj ďalej zaoberať hudbou. Vyžadovalo to veľa cvičenia, zriekania sa mnohých vecí a som šťastná, že sa to dobre skončilo.“ Na otázku, kto z klasických skladateľov jej najviac leží, Ivetka nám prezradila, že rada hrá Bacha, ale má rada aj Chopina a Brahmasa.

Po vyjadrených blahoželaniach z vydareného koncertu a prianiach všetkého dobrého v ďalšom živote a vzdelávaní Iveta Kováčová nám povedala, že od jesene plánuje študovať na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde už aj zložila prijímacie skúšky.