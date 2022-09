Rieka Qiantang, tiež známa ako rieka Tsientang, tečie 459 kilometrov cez Zhejiang a ďalej do Východočínskeho mora. Jedinečný prírodný jav vzniká, keď gravitácia Mesiaca vplýva na morské prúdy tak, že sa začnú pohybovať v protismere, pričom môžu vzniknúť ohromné vlny. Prílivová vlna môže mať výšku viac ako 9 metrov a pohybuje sa rýchlosťou 40 kilometrov za hodinu.

The Qiantang river in China has the worlds largest tidal river bore, the surge of the tide that pushes into that river from the sea can be rapidly moving and colossal, over 4 m high, 3 km wide,

one or more counter-current waves can form such patterns

