S druhou decembrovou stredou bola skončená ešte jedna skupinová fáza elitnej európskej klubovej futbalovej súťaže. Pred posledným kolom bolo ešte len niekoľko neriešených otázok vzťahujúcich sa na to, ktoré celky na jar budú v boji o ušatú trofej pokračovať, ktoré sa presťahujú do Európskej ligy a ktoré s UEFA súťažami na túto sezónu končia.

Dokončila aj belehradská Crvena zvezda, ktorá aj v poslednom kole zažila prehru proti aktuálnemu majstrovi Európy. Belehradčania totiž na štadióne Rajka Mitića v Belehrade prehrali výsledkom 2 : 3 proti Manchestru City. Belasí hrali v kombinovanej zostave bez najväčších hviezd, ale aj tak boli neprekonateľnou prekážkou pre srbského šampióna.

Manchester City sa tak stal prvým anglickým tímom, ktorému sa podarilo skupinovú fázu Ligy majstrov uzavrieť s maximálnym výkonom, teda so všetkými šiestimi triumfami. Z najväčších hviezd a tých, ktorí stále hrajú v prvej zostave, v našom hlavnom meste vystúpili len Akanji, Stones, Grealish a Kovačić. V druhom polčase hral aj Foden, pri konci vošiel aj Bernardo Silva.

Bez ohľadu na to, Manchester City dosiahol triumf, aj keď nemožno povedať, že sa Crvena zvezda zahanbila. Na konci koncov Belehradčania anglickému súperovi nastrieľali tri góly v tejto sezóne – ako si spomenieme, na začiatku skupinovej fázy na Ostrove bolo 3 : 1 a tentoraz 3 : 2.

Crvena zvezda predsa sezónu v Lige majstrov končí ako najneúspešnejší zo všetkých 32 klubov.

Náš predstaviteľ získal len jeden bod z domácej remízy proti švajčiarskemu tímu Young Boys, ale táto sezóna predsa o štipku bola lepšia ako niektoré z predchádzajúcich, lebo vystali nepríjemné výprasky ako proti Bayernu, Tottanhamu alebo PSG.

Tentoraz náš predstaviteľ súťaž končí s gólovým skóre 7 : 15, ale s menším počtom získaných bodov, takže na európskej scéne nemožno hovoriť o žiadnom úspechu. Tým sa aj zlé vydania našich klubov v UEFA súťažiach v tejto sezóne predlžujú a rovnako ako Crvena zvezda v Champions league svoju púť v Európskej a Konferenčnej lige vo štvrtok ukončia TSC a Čukarički.

Sezóna ďalej prebiehať bude bez našich predstaviteľov. Pre zhodu okolností sme mali priameho účastníka v skupine Ligy majstrov, od budúcej sezóny to znovu prípad nebude. Samozrejme, že je česť hrať v tejto súťaži, ale evidentne na to nemáme. Čo by bolo, keby bolo, nikdy sa nedozvieme, ale asi je objektívnym výkonom pre náš klubový futbal Konferenčná liga, prípadne Liga Európy.

Ale aj tu sa treba zastaviť a povedať, že je to objektívne pre Crvenu zvezdu, prípadne Partizan, ak sa situácia v čierno-bielom tíme stabilizuje a že Partizan znovu bude na oveľa vyššej úrovni. Čukarički a TSC v tejto sezóne potvrdili, že sú ďaleko aj od druhej a tretej súťaže podľa kvality a, žiaľ, sú len celkami, proti ktorým si iní vopred pripisujú body a zlepšujú gólový rozdiel.

Liga majstrov pokračovať bude vo februári

Po skupinovej fáze Champions league, ako aj potom, ako sa dohrajú zápasy v skupinách Ligy Európy a Konferenčnej ligy, nasledovať bude žreb eliminačných kôl. Na programe bude pred Vianocami, a to znamená, že čoskoro budú známe osemfinálové páry Ligy majstrov.

Pred posledným kolom bolo veľmi zaujímavo v skupine F – nakoniec postúpili Borussia Dortmund a PSG. Práve tieto dva tímy v poslednom kole zohrali nerozhodne. Anglický Newcastle United tak do 60. minúty vlastnil druhé miesto, lebo mal náskok proti Milánu 1 : 0. Taliansky celok však výsledok v úplnosti zvrátil, vyhrali nakoniec 2 : 1, čo do osemfinále posunulo spomenuté dva tímy a Miláno si tak vybojovalo aspoň utešujúcu Ligu Európy.

Newcastle United pre prehru padol na posledné štvrté miesto tejto skupiny a s UEFA súťažami sa lúči.

Pri žrebovaní osemfinále sa v tejto fáze bude prihliadať na to, aby sa v spomenutej fáze nestretli kluby z tej istej skupiny, ako aj celky z rovnakej krajiny. Od štvrťfinále už žiadne pravidlá neplatia a loptičky zlučovať môžu ktorékoľvek celky spolu.

Zároveň je sezóna 2023/2024 poslednou, v ktorej máme klasickú skupinovú fázu. Od budúcej sezóny v jednej ohromnej skupine hrať bude 36 tímov a na základe tzv. švajčiarskeho modelu sa vytvoria páry ôsmich kôl. Po zápasoch osem tímov postúpi do osemfinále a celky z miest deväť až 24 budú rozohrávať v play-off.

Rovnako sa hrať budú aj Liga Európy a Konferenčná liga a uvidíme, ako zmeny a vynovenia oslovia fanúšikov, lebo v tomto momente sa nový systém zdá byť dosť konfúznym a vhodným na manipulovanie.