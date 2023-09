Utorok bol pre našu krajinu na športovom poli veľmi úspešný. Ako sme už informovali, basketbalisti postúpili do semifinále majstrovstiev sveta a úspešní boli aj volejbalisti v poslednom kole základnej skupiny A na šampionáte Európy a tak sa kvalifikovali do osemfinále z pozície dva. Rivalom v tejto fáze bude Česko alebo Severné Macedónsko.

Nezabudnime však ani na významnú športovú udalosť, ktorá prebieha na opačnej strane Atlantického oceánu, konkrétne v New Yorku. Ide o záverečný Grand Slam tenisový turnaj sezóny – US Open. Aj toto podujatie sa dostalo už k samému koncu a v utorok večer podľa stredoeurópskeho času sa Novak Đoković prebojoval do semifinále turnaja.

Nole vo štvrťfinále maximálnym výsledkom 3 : 0 na sety porazil deviateho nasadeného, Američana Taylora Fritza, a tak vystúpi vo svojom trinástom semifinále na US Open. Rivalom mu bude ďalší Američan Ben Shelton, inak súčasne 47. tenista sveta. Shelton hrá veľmi dobre a zároveň dosiahol asi najväčší úspech v kariére postupom do semifinále US Open.

Naposledy eliminoval Francesa Tiofoea, ďalšieho Američana. Shleton vyhral 3 : 1 na sety a fakt, že nie je náhodou v semifinále potvrdzuje skutočnosť, že dosiaľ v New Yorku na tohtoročnom turnaji eliminoval už Karatseva, ale aj niekdajšieho hráča z Top 10 Dominica Thiema. Napokon, vo štvrťfinále triumfoval nad oveľa lepšie umiestneným Tiafom, ktorý je na desiatom mieste ATP rebríčka.

V semifinále sa tak stretnú Novak Đoković a Ben Shelton. Samozrejme, že Nole bude veľkým favoritom v ich prvom vzájomnom stretnutí. Pravda, nemali ani mnoho možností stretnúť sa s ohľadom na to, že je Nole o 16 rokov starší ako Shelton.

Zdá sa, že Novakovi zodpovedá aktuálne americké podnebie a po fantastickom triumfe na Masters podujatí zo série 1000 v Cincinnati, vo veľmi dobrej forme pricestoval aj do New Yorku na záverečný Grand Slam.

Zdá sa, že tentoraz mal aj dobrý žreb, vyhol sa niektorým z najlepších tenistov (aj keď je asi práve Novak najlepší v dejinách športu) a po semifinále prišiel bez mnoho ťažkostí. Asi najdramatickejšie to bolo v treťom kole, v ktorom sa stretli Nole a ďalší náš tenista László Györe. Po náskoku 2 : 0 Lázsla sa predsa víťazom stal Novak, keďže v pokračovaní zápas už súperovi nechal len päť gameov.

Práve tento zápas trval najdlhšie spomedzi všetkých zápasov Noleho na turnaji, bezmála štyri hodiny. Na ostatné triumfy potreboval značne menej času.

V semifinále bude veľkým favoritom a s právom očakávame, že sa Nole dostane aj do svojho desiateho finále v New Yorku. Zatiaľ vyhral trikrát, dvojnásobne viackrát prehral. Hrá v dobrej forme, a preto ani v potenciálnom finále jeho súperovi ľahko nebude.

Ostatné štvrťfinálové páry

Na základe mien sa zdá, že je horná polovica žrebu vari silnejšia. V tej štvrťfinále na programe bude v stredu. Zohrajú prvý nasadený Carlos Alcaraz a dvanásty Alexander Zverev, kým ďalší štvrťfinálový pár tvoria Rusi Daniil Medvedev (tretí nasadený) a Andrej Rublev (ôsmy nasadený).

V minulom roku, ako vieme, Novak na US Open nehral preto, lebo mu bol zakázaný vstup na americké územie pre situáciu s koronavírusom a jeho stanoviskom ohľadom očkovania, ale sa po návrate ihneď ovenčil titulom, na prvom turnaji, na ktorom sa zúčastnil. Takže aj na US Open bez problémov môžeme práve Noleho považovať za prvého favorita.