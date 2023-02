Je to skutočne chvályhodné: už viac ako 60 rokov prvá sobota vo februári v Erdevíku je vyhranená na Rybací bál. Tak bolo aj tohto roku.

Je to zábavná, ale aj kultúrna záležitosť. Podujatie teraz organizuje Slovenský kultúrno-osvetový spolok v Erdevíku, a to vo svojich priestoroch. Záujem o túto tradičnú veselicu v slovenskom spolku je stále veľký, ale o tohtoročné jubilejné podujatie bol o to väčší, lebo sa zo známych dôvodov bál uplynulé dva roky neorganizoval. V sobotu 4. februára v sieni spolku bolo zo 100 návštevníkov. Na známe miesto veselého stretnutia prišli nielen Erdevíčania, ale i hostia z Hložian, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Lugu, zo Starej Pazovy, Sriemskej Mitrovice…

Špecifikom tohto bálu je bohatá tombola, ktorá na iných obyčajných tanečných zábavách nebýva. A prvá cena je vždy, pravdaže, ryba, a to kapor. Do tanca a na veselú náladu tentoraz hrali známi, osvedčení a v Erdevíku vždy vítaní hudobníci – bratia Rastislav a Vlastimír Struhárovci z Hložian a Samuel Kováč z Petrovca. O tom, aká skvelá nálada bola na 60. Rybacom bále v Erdevíku, nám dosvedčila spolkárka Taňa Tomanová: spievalo sa a tancovali takmer do rána. A keď domáci za posledným hosťom zatvárali a zamkýnali dvere na spolku, bola už „zora, biely deň“.

Nech je toto úspešné podujatie vetrom do plachiet aktivistom Slovenského kultúrno-osvetového spolku v Erdevíku v realizácii aj ďalších plánov v tomto roku.