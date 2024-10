Nedeľa pre náš šport zabezpečila príjemnú tenisovú správu – po dlhšom období konečne niektorá z hráčok z našej krajiny získala WTA titul. Olga Danilovićová totiž práve v nedeľu vo finále turnaja v čínskom meste Guangzhou prekonala Američanku Caroline Dolehide výsledkom 6 : 3, 6 : 1, a tak získala svoju druhú trofej v rámci WTA Tour v kariére, inak prvú po roku 2018.

Okrem toho, že vyhrala na uvedenom podujatí, Olgu od pondelka očakáva aj výraznejší skok na WTA rebríčku, takže bude 52. tenistkou sveta, kým dosiaľ bola na pozícii 86. Bude to zároveň jej najlepšie umiestnenie na tabuľke v kariére a práve triumf na turnaji v Číne jej to zabezpečí.

Olga na tomto podujatí hrala veľmi dobre a sebavedome od samého začiatku.

Zaujímavé je to, že na ňom prehrala iba v jednom dejstve, v semifinále proti Češke Kateřine Siniakovej, ktorá sa však do konca stretnutia pre zranenie musela vzdať.

Danilovićová tak postúpila do finále a v boji o trofej Američanke Dolehideovej už neponúkla žiadnu šancu na úspech. Tiež osobitne treba zdôrazniť to, že Olga len vo štvrťfinále hrala proti hráčke, ktorá je nižšie umiestnená na WTA poradovníku ako ona – je to Mananchaya Sawangkaew z Thajska, ktorá tento týždeň uzaviera na pozícii 163.

Od prvého kola tak Danilovićová eliminovala Rusku Eriku Andreevu, potom Dianu Parryovú z Francúzska, nasledoval triumf proti spomenutej tenistke z Thajska, potom v semifinále súboj s Češkou Siniakovou. Vo finále v prvom sete Danilovićová prehrala game aj na svoje podávanie, ale sa jej podarilo stabilizovať a vyhrať 6 : 3. Zaujímavé je to, že aj v druhom sete začala slabo a rivalka dosiahla break už na prvé podávanie Danilovićovej.

Olga sa vtedy rozohrala a triumfovala v šiestich gameoch zaradom a nakoniec aj vyhrala 6 : 1, čiže úhrnne 2 : 0 na sety.

Ako sme spomenuli, je to jej druhá trofej na WTA podujatiach potom, ako v roku 2018 na turnaji zo série 250 vyhrala v Moskve.

Potom v júli roku 2022 znovu postúpila do finále turnaja rovnakej kvality, ale bolo to vo švajčiarskej Lausanne a prehrala proti Chorvátke Petre Martićovej. Okrem spomenutých triumfov v dvojhre má Danilovićová aj dva triumfy vo štvorhre, tiež z rokov 2018 a 2022.

Na WTA Challenger turnajoch vyhrala vlani na podujatí vo Švédsku, kým na ITF Circuit akciách vyhrala sedemkrát.

Na turnajoch zo série 500 a 1000, ako aj na Grand Slamoch nemá výraznejšie úspechy, ale to neznamená, že sa v budúcnosti nedokáže prepracovať aspoň do pokročilých fáz. Napríklad na tohtoročnom vydaní Roland Garros vystúpila v osemfinále, na Australian Open a US Open bola v druhom kole, kým na Wimbledone nikdy nepostúpila z prvého kola.

Predsa stále relatívne mladá tenistka určite získava skúsenosť z turnajov, akým je aj práve skončená akcia v Guangzhou.

Danilovićová je momentálne našou najlepšou tenistkou, ako sme spomenuli – od pondelka bude 52. hráčkou sveta a našou jedinou hráčkou v Top 100.