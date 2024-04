Pobočka Srbskej akadémie vied a umení v Novom Sade a Katedra matematiky a informatiky Prírodovedno-matematickej fakulty Univerzity v Novom Sade organizujú medzinárodnú konferenciu venovanú stému výročiu narodenia akademika Bogoljuba Stankovića: Harmonic analysis and distributions, HANDS 2024 (Harmonická analýza a distribúcia).

Konferencia sa bude konať v Novom Sade od 10. do 12. apríla 2024.

Účasť na konferencii hlásilo viac ako päťdesiat vedcov z 13 krajín (Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Anglicko, Taliansko, Maďarsko, Macedónsko, Nemecko, Srbsko, Turecko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Švédsko). Počas pracovnej časti konferencie odznie viac ako tridsať prednášok, z toho šesť na pozvanie.

Úvodnou prednáškou venovanou životu a dielu akademika Bogoljuba Stankovića otvoria konferenciu akademici Stevan Pilipović a Teodor Atanacković.

Konferenciu podporili Pokrajinský sekretariát pre vyššie vzdelávanie a vedecký výskum, projekt SANU Rovnice so singularitami prostredníctvom metód funkcionálnej analýzy, ako aj národné a medzinárodné projekty: GOALS, FluidVarVisc, FROPETH a Theory and Practice of time-frequency analysis.