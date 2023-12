Tradične pred Vianocami a na sklonku roku, ale zároveň rýchlo po skončení skupinovej fázy prebieha žreb všetkých UEFA futbalových klubových súťaží. Rovnako aj v sezóne 2023/2024 – v pondelok v stredisku UEFA v Nyone vylosovali páry osemfinále Ligy majstrov, ako aj prvého vyraďovacieho kola Ligy Európy a Konferenčnej ligy.

Už neraz zopakovaná téza o veľkom rozdiele medzi tými najbohatšími a skromnejšími sa znovu potvrdila. V osemfinále Ligy majstrov nemáme ani jeden klub z východu Európy a asi najvýchodnejším účinkujúcim klubom v tejto súťaži v osemfinále je taliansky Neapol?!

Okrem rozdielu v pokladniciach klubov toto potvrdzuje aj ekonomické rozdiely medzi krajinami a je dôkazom, že vyspelé hospodárstvo, právny štát, vysoká životná úroveň pre občanov a ďalšie sociálno-hospodársko-politické parametre idú ruka v ruke aj so športovými ukazovateľmi. Preto naše kluby v tejto sezóne nezažili výprask, ale megavýprask. Blamáž, o akej ťažko vypátrať údaje, či sa voľakedy ešte aj udiala. Áno, možno klubom z Andorry, Malty či San Marína, ale z tohto územia – nie. Preto sme na to v článkoch už upozorňovali, ale teraz to máme kompletné.

V skupinovej fáze UEFA súťaží v tejto sezóne hrali traja predstavitelia Srbska – v Lige majstrov Crvena zvezda, v Lige Európy TSC a v Konferenčnej lige Čukarički. Zohrali teda úhrnne 18 zápasov – Crvena zvezda a TSC získali bod, Čukarički ani toľko. Spolu dali 15 gólov a prijali 50. Keď k tomu ešte pridáme Vojvodinu a Partizan, celky, ktoré už hádam aj zabudli, že v tejto sezóne v Európe aj hrali – výkon je ešte horší.

Z druhej strany je toto návratom do reality. Aspoň máme nádej, prestaneme si namýšľať, že sme (aj) na futbalovej mape akýsi neviem ako významný a dôležitý činiteľ…

Európa tak pokračuje bez nás ďalej aj v tejto sezóne. Osemfinále Ligy majstrov na programe bude už v polovici februára, ale sa hrať fakticky bude celý mesiac, lebo pre TV práva UEFA toto kolo príliš predlžuje. Z vylosovaných párov by sme asi zdôrazniť mali derby medzi Neapolom a Barcelonou. Podľa mien si osobitnú pozornosť zasluhuje aj duel Inter – Atlético Madrid, ale na rozdiel od minulých sezón tentoraz v prvom eliminačnom kole nemáme súboje, aspoň na papieri, tých najsilnejších.

Obhajca titulu Manchester City so žrebom môže byť spokojný – stretnú sa s dánskou Kodaňou a práve City je v osemfinále aj najväčším favoritom.

Ostatné súťaže

Na rozdiel od Ligy majstrov v Lige Európy a v Konferenčnej lige pred osemfinále budeme mať aj prvé eliminačné kolo. V ňom vystúpia celky z druhého miesta skupiny LE a LK a mužstvá z tretieho miesta Champions league a LE. Tímy, ktoré získali prvé miesto tak vo februári budú „oddychovať“ a pokračovať budú už v marci 2024.

V prvom eliminačnom kole LE je asi najzaujímavejší zápas Feyenoord – AS Rím. Loptičky nejako posledné tri roky neustále spájajú tieto dva tímy a v predchádzajúcich dvoch vydaniach oslavovali Taliani – najprv na konci sezóny 2021/2022, keď v premiérovom vydaní Konferenčnej ligy proti Feyenoordu vyhrali vo finále, ale aj v minulej, keď v Lige Európy triumfovali vo štvrťfinále. Feyenoord znovu bude mať šancu vypomstiť sa.

V Konferenčnej lige je tiež niekoľko zaujímavých stretnutí v prvom kole eliminácie. Bratislavský Slovan zohrá s rakúskym klubom Sturm Graz, záhrebské Dinamo smeruje na španielsky Real Betis. Tieto stretnutia sú na programe 15. a 22. februára, potom sa osemfinále oboch súťaží hrať bude v marci.

Sezóna vyvrcholí koncom mája a na začiatku júna – finále Ligy Európy sa hrať bude 22. mája v Dubline, finále Konferenčnej ligy v Aténach 29. mája a finále Ligy majstrov na Wembley štadióne v Londýne 1. júna.

Zároveň sa vtedy rozlúčime s doterajším formátom súťaží, keďže od budúcej vo všetkých troch v skupinovej fáze budeme mať 36 tímov a zápasy sa budú formovať na základe tzv. švajčiarskeho modelu.

Známe je to, že v novej sezóne nebudeme mať dvoch predstaviteľov v Lige majstrov. Naša liga na základe koeficientu momentálne klesla z jedenástej na devätnástu pozíciu, môže dodatočne padnúť v prípade, že kluby z Chorvátska, Poľska a Maďarska postúpia do záverečných kôl v sezóne 2023/2024.