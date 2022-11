K prvému stretnutiu Hložančanov, ktorí sa prejavovali, alebo sa – viac sporadicky než sústavne – vyjadrujú literárne, došlo v pondelok 11. marca 2013 v kaviarni Pod lipami (taktiež v niekdajšej tzv. Novej škole). O tom písal kedysi náš kolega Juraj Bartoš.

Miestny odbor Matice slovenskej a Spolok žien Slovenka vtedy prvýkrát usporiadali literárny večierok pod názvom Z pera hložianskych autorov. Po skončení programu viacerí účastníci poznamenali: „Ako dobre, že sa to stalo, veď sme ani nevedeli, kto všetko píše…“ Po tom tento večierok usporiadali aj o rok 16. júna 2014. Nuž a do nasledujúceho večierka miestnych literátov verejnosť čakala až do vlani, keď pokračovali v tomto smere, takže roku 2021 tretie stretnutie bolo 19. septembra.

MOMS Hložany a Spolok žien Slovenka zorganizovali podujatie Z pera hložianskych autorov aj tohto roku, teda po štvrtýkrát sa ubrali zachodeným chodníčkom. Podujatie bolo včera podvečer v kaviarni Pod lipami. Na ňom sa predstavili Hložančania, ktorí vo voľnom čase píšu zo záľuby. Ide o básne, úvahy, poviedky pre deti a dospelých, spomienky, kratšie texty, prevažne príbehy z vlastného života.

V štvrtej edícii literárneho stretnutia v Hložanoch sa s vlastnou tvorbou predstavilo dvanásť autorov, ktorí svoje príspevky aj osobne predniesli.

Na úvod sa v mene organizátorov verejnosti prihovorili Viera Miškovicová, predsedníčka Spolku žien Slovenka. Zdôraznila, že sa v tomto spolku tešia na tieto stretnutia, lebo si týmto spôsobom snažíme zachovať tradíciu, kultúru a, samozrejme, jazyk Slovákov vo Vojvodine. Ondrej Zahorec, predseda MOMS Hložany, poznamenal: „To, čo je nie zapísané, akoby sa ani nikdy nestalo“. Opraty večierka do svojich rúk potom prebrala Mária Šulcová, ktorá je vlastne, ako sa dalo počuť na večierku, aj ideovou tvorkyňou podujatia.

Moderátorka v krátkosti predstavila každého z účinkujúcich autorov, spomenula aj čomu sa venujú a kde svoje práce uverejňovali. Prevažne to bolo buď v Hlase ľudu, Novom živote, vo Vzlete, v Zorničke, Sládkoviči, Evanjelickom hlásniku alebo aj v niektorých časopisoch (Nada, Ina) po srbsky. Z prečítaných prác podaných v spisovnej podobe alebo v hložianskom nárečí vanul jemnocit a autori prítomným odovzdali svoj jemnocit a senzibilitu vyjadrené krásnym slovom.

Účastníkmi 4. stretnutia Z pera hložianskych autorov boli: Zuzana Galambošová, Zuzana Šranková, Zuzana Turóciová, Zuzana Bohušová, Samuel Valo, Zuzana Dudková, Zuzana Korčoková, Miriam Murtínová, Anna Galambošová, Mária Šulcová a Ondrej Zahorec. Na úvod divadelník Juraj Fekete predniesol báseň zosnulého nestora kultúry v Hložanoch Mr. Samuela Feketeho.

Organizátori celkom na záver všetkým účinkujúcim rozdelili spomienkové diplomy a knižné darčeky ako spomienku na tento večer.