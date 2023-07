Prinášame vám niekoľko tipov, pomocou ktorých môžete prípravu marmelád povýšiť na zdravé kulinárske umenie. A ako bonus vám ponúkneme novinku: zaváranie v umývačke riadu!

Poctivú domácu marmeládu nenahradí nič, čo sa dá kúpiť v obchodných reťazcoch. Nielenže je chuťovo skvelá, ale kvôli absencii stužených tukov zo želírovacieho cukru a prídavných „éčok“ môžeme hovoriť o oveľa zdravšej pochúťke, ako sú tie vyrábané hromadne v potravinárskom priemysle.

Čistota nadovšetko

Pri zaváraní vždy musí byť všetko úplne čisté. Pohármi začínajúc, nástrojmi a príbormi končiac. Rozhodne nikdy neolizujte lyžičku či varešku a potom ju nevracajte späť po ochutnávaní. Závity pohára je vhodné utrieť handričkou namočenou v nejakom silnejšom alkohole, napríklad vo vodke. Poháre musia byť vždy čerstvo umyté. Používajte len ovocie čerstvé, bez otlačenín a, samozrejme, bez plesní. Odkrojením miesta s plesňou si nepomôžete, lebo v tej chvíli je už v celom ovocí.

Krátke varenie – cesta k úspechu

Tradičný spôsob zavárania, aj keď rokmi overený, nie je úplne ideálny. Všetko totiž musíte dosť dlho povariť a tým strácate dôležité živiny a hlavne vitamíny, ktoré sú v ovocí. Lepšie je, keď ovocie očistíte, pokrájate a zmiešate s cukrom už deň vopred. Ovocie pustí šťavu, ktorú potom scedíte a uvaríte na hustý sirup. Až potom pridajte nakrájané ovocie a varte už len chvíľku. Takto zachováte čo najviac vitamínov a prirodzenú chuť ovocia.

Menej cukru

Obvyklé množstvo cukru v marmeláde sa rovná hmotnosti použitého ovocia. Občas dokonca viac, keď použijete veľa kyslého ovocia. Málokto ale vie, že také množstvo nie je nutné. Vlastne závisí len od vás a vašej chuti, koľko cukru použijete. Je však potrebné stále myslieť na to, že cukor tu má funkciu konzervačnej látky. Teda čím menej cukru použijete, tým väčšie je riziko, že sa marmeláda môže pokaziť. Možno tiež zavárať úplne bez cukru, ale je nutné pridať iný konzervant, inak by sa marmeláda rýchlo pokazila.

Rýchle plnenie

Ešte horúcu marmeládu plňte do čerstvo umytých a ešte horúcich pohárov. Viečko potrite alkoholom, zatvorte a otočte hore dnom. Takto nechajte do úplného vychladnutia. V pohári sa vytvorí podtlak, ktorý pritiahne viečko a uzavrie pohár. Môžete tiež trochu alkoholu naliať na vŕšok marmelády pred uzavretím. Pre úplnú istotu môžete marmeládu ešte zavariť. V takom prípade však marmeládu znovu vystavíte vysokej teplote, teda je potrebné zvážiť, či to za to stojí. Poháre uzavreté gumičkou a patentným uzáverom musíte zavárať vždy.

Zdroj: dobrarada.sk