Ženy si dnes často môžu dovoliť očarujúci mejkap, a to znamená, že musia mať na sebe veľké množstvo produktov. Hrať sa s mejkapom a vytvárať dramatický vzhľad je zábavné, ale ten prirodzený predsa môže byť užitočnejší, tak pre vašu pleť, ako aj pre vašu peňaženku.

Pri vytváraní vlastného minimalistického mejkapu sa hlavne treba zamerať na výber správnych produktov.

Predovšetkým budete potrebovať ľahkú podkladovú bázu na tvár alebo tónovaný hydratačný bb krém. Ak už máte čistú pleť a stále potrebujete zakryť nejaké nedokonalosti, môžete vynechať podkladovú bázu a použiť namiesto nej korektor.

Paletka neutrálnych očných tieňov je ďalšia vec, ktorú si pridáte do svojej kolekcie. Neutrálne tiene sú béžové, broskyňové a hnedé. Béžové farby by ste mali aplikovať na očný záhyb a do vnútorného kútika očí. Tiene broskyňovej farby aplikujte rovnomerne na celé viečko. Na konci sú tu tie tmavšie tiene, hnedej farby. Ich aplikujte na krajíčku oka v maličkom množstve.

Na zvýraznenie horných a dolných mihalníc použijeme špirálu. Vyberte si špirálu, ktorá pridá mihalniciam objem.

Pri správnej aplikácii lícenka môže urobiť obrovský rozdiel v akomkoľvek vzhľade. Vyberte si jemnú lícenku, ktorá môže byť púdrová alebo krémová a dajte pokožke prirodzený vzhľad.

Ceruzka na obočie jemných pigmentov vám umožní vyplniť riedke medzery v obočí a zvýrazní definíciu.

Tónovaný balzam na pery môže byť skvelou alternatívou k plnému rúžu alebo k bežnému balzamu na pery. Odtieň v tónovanom balzame na pery môže dať vašim perám jemný nádych farby a je skvelý na prirodzený vzhľad.

Nalíčiť sa každý deň za menej ako päť minút je fantastické a nie je to ani také ťažké, ako ste si možno mysleli. Pri líčení majte na mysli to, že menej je viac! Mejkap je len pomôcka na zvýraznenie vašej prirodzenej krásy.