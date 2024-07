Najväčšia športová udalosť na svete je tu. Olympijské hry v Paríži budú trvať až do 11. augusta a na nich vystúpi 10 714 športovcov z 206 olympijských výborov a tiež aj olympijský tím utečencov.

Srbsko reprezentuje 112 športovcov a športovkýň v 16 rozličných športoch. Najpočetnejší sú Američania, nasledujú Francúzi, Austrálčania, Nemci, Japonci a Číňania. Pre vojnu na Ukrajine na Olympijských hrách v Paríži nesúťažia Rusko a Bielorusko.

Spomedzi našich športovcov Jovana Arsićová sa dostala do štvrťfinále a strelec Damir Mikec v disciplíne vzdušná pištoľ 10 m sa dostal do finále ako prvý vo kvalifikácii. V prvý deň OH v štafete 4 x 100 metrov voľným štýlom vystúpi naša mužská plavecká štafeta.

Na programe bude aj veslovanie vo dvojici – v kvalifikácii vystúpia Pimenov a Mačković a Zorana Arunovićová od 12.30 h bude mať účasť v streleckej kvalifikácii – tiež vzdušná pištoľ, 10 m.

Vystúpi aj Irina Stevanovićová v cyklistike, tiež pästiarky Sara Ćirkovićová a Natalia Šadrina.

Okolo 14.00 hodiny v prvom kole tenisového turnaja už v sobotu by mal vystúpiť Novak Đoković a jeho rivalom je Matthew Ebden z Austrálie.

Uvádzame program, čiže poradie pre našich športovcov. V prípade postupu do ďalšieho kola, do rozvrhu pribudnú zápasy, boje či preteky.

Nedeľa 28. júla

10.00 – Džudo, muži do 66 kg, prvé kolo, Strahinja Bunčić

11.15 – Strelectvo, muži – vzdušná puška 10 m, kvalifikácia, Lazar Kovačević

11.32 – Pästiarstvo, muži do 71 kg, šestnásťfinále, Vahid Abasov

12.05 – Srbsko – Japonsko, vodné pólo, muži

17.00 – Francúzsko – Srbsko, volejbal, muži

17.15 – Srbsko – USA, basketbal, muži

21.00 – Srbsko – Portoriko, basketbal, ženy

Pondelok, 29. júla

9.15 – Strelectvo, mix, vzdušná pištoľ, kvalifikácia, Mikec, Arunovićová

10.00 – Džudo, ženy do 57 kg, prvé kolo, Marica Perišićová

11.00 – Plávanie, ženy, 400 m voľným štýlom, kvalifikácia, Anja Crevarová

21.00 – Francúzsko – Srbsko, volejbal, ženy

Utorok 30. júla

10.30 – Austrália – Srbsko, vodné pólo, muži

11.00 – Plávanie, 100 m voľným štýlom, muži, Andrej Barna

17.00 – Slovinsko – Srbsko, volejbal, muži

22.35 – USA – Srbsko, basketbal 3 x 3, muži

Streda 31. júla

9.00 – Strelectvo, malokalibrová puška, trojitý stav, kvalifikácia, Lazar Kovačević

10.00 – Džudo, muži do 90 kg, prvé kolo, Nemanja Majdov

13.30 – Čína – Srbsko, basketbal, ženy

17.00 – USA – Srbsko, volejbal, ženy

17.15 – Portoriko – Srbsko, basketbal, muži

19.05 Srbsko – Čína, basketbal 3 x 3, muži

Štvrtok 1. augusta

10.00 Džudo, muži do 100 kg, prvé kolo, Aleksandar Kukolj

10.05 Holandsko – Srbsko, basketbal 3 x 3, muži

12.05 Srbsko – Španielsko, vodné pólo, muži

22.35 Srbsko – Francúzsko, basketbal 3 x 3, muži

Piatok 2. augusta

10.00 – Džudo, ženy nad 78 kg, prvé kolo, Milica Žabićová

10.15 – Atletika, skok do výšky, kvalifikácia, Angelina Topićová

19.05 – Srbsko – Lotyšsko, basketbal 3 x 3, muži

20.10 – Atletika – vrh guľou, kvalifikácia, muži, Armin Sinančević

22.05 – Poľsko – Srbsko, basketbal 3 x 3, muži

Sobota 3. augusta

11.00 – Cestná cyklistika, preteky, muži, Ognjen Ilić

13.30 – Srbsko – Španielsko, basketbal, ženy

19.30 – Srbsko – Francúzsko, vodné pólo, muži

21.00 – Srbsko – Južný Sudán, basketbal, muži

21.00 – Kanada – Srbsko, volejbal, muži

Nedeľa 4. augusta

14.00 – Cestná cyklistika, preteky, ženy, Jelena Erić

17.00 – Čína – Srbsko, volejbal, ženy

18.35 – Srbsko – Litva, basketbal 3 x 3, muži

Pondelok 5. augusta

12.00 – Maďarsko – Srbsko, vodné pólo, muži

15.00 – Zápasenie, grécko-rímsky štýl, do 60 kg, osemfinále, muži, Georgi Tibilov

Utorok 6. augusta

9.30 – Kajak, muži, štvorčlenná posádka, kvalifikácia, Džombeta, Novaković, Dragosavljević, Torubarov

10.00 – Kajak, ženy, štvorčlenná posádka, kvalifikácia, Bajuková, Dostanićová, Novakovićová, Stanojevová

11.15 – Atletika, skok do diaľky, kvalifikácia, ženy, Ivana Španovićová a Milica Gardaševićová

Streda 7. augusta

9.46 – Taekwondo, muži do 58 kg, osemfinále, Lev Korneev

10.25 – Atletika, hod oštepom, ženy, kvalifikácia, Adriana Világosová

11.10 – Atletika, preteky na 5 000 metrov, muži, Elzan Bibić

11.30 – Zápasenie, grécko-rímsky štýl, 87 kg, muži, osemfinále, Aleksandar Komarov

11.30 – Zápasenie, grécko-rímsky štýl, 67kg, muži, osemfinále, Máté Nemes

Štvrtok 8. augusta

11.30 – Zápasenie, voľný štýl, 57 kg, muži, osemfinále, Stevan Andrija Mićić

Piatok 9. augusta

9.09 – Taekwondo, ženy do 67 kg, osemfinále, Aleksandar Perišićová

9.21 – Taekwondo, muži do 80 kg, osemfinále, Stefan Takov

11.30 – Zápasenie, voľný štýl, 74 kg, muži, osemfinále, Ali Arslan

