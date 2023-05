Predseda Pokrajinskej vlády Igor Mirović včera udelil zmluvy v celkovej hodnote 500 miliónov dinárov na financovanie a spolufinancovanie projektov obnovy a vybavenia kultúrnych inštitúcií a centier vo verejnom vlastníctve AP Vojvodiny. V súbehu Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a styky s náboženskými spoločenstvami boli podporené projekty v 11 mestách a obciach.

Prostriedky dostalo aj Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci, a to na projekt adaptácie budovy divadla. Ako sa uvádza v zdôvodnení komisie, minimálnou investíciou sa poskytne zlepšenie podmienok na prácu a pobyt publika v jednej z najvýznamnejších a najaktívnejších budov kultúry vojvodinských Slovákov.

„Verím, že v budúcnosti budeme hrdí na to, že budeme súčasťou spoločnej politiky, pretože máme zabezpečené finančné zdroje, ktoré nás vedú k realizácii projektov v oblasti kultúry. To by sa nestalo, keby sme nezariadili verejné financie a viedli úspešnú politiku spolu s prezidentom republiky a vládou Srbska. V záujme zachovania nášho ducha, v záujme kultúrnych tvorcov a mladých ľudí, ktorí potrebujú zostať vo svojich komunitách, sme peniaze nasmerovali do menších obcí,“ povedal Mirović.