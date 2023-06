Predtým ako na konci svojho školenia na petrovskom gymnáziu dostanú svoje vysvedčenia, maturanti generácie 2022/2023 v piatok 2. júna podvečer zorganizovali maturitnú zábavu.

V análoch školy bude uvedené, že na konci školského roka 2022/2023 svoje školenie na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci ukončili dve triedy žiakov so slovenskou a jedna so srbskou vyučovacou rečou. Z toho po slovensky vyučovací proces absolvovala jedna trieda všeobecného odboru – 24 žiakov a jedna trieda trojročného odboru kuchárstvo – 16 žiakov a po srbsky jedna trieda všeobecného odboru – 19 žiakov. Dokopy v tomto školskom roku petrovské gymnázium opúšťa 59 maturantov.

V záverečnom období ich školenia na petrovskom gymnáziu tohtoroční maturanti sa pripravili na maturitnú zábavu v upravenej telocvični petrovského gymnázia, ako bolo zvykom dlho rokov predtým. Síce nie celkom tak, ako si naplánovali. Totiž, iba hodinku predtým sa zlial dážď a už keď sa program mal začať, zmizol elektrický prúd. Ale ani to ich neodradilo, a tak aj bez prúdu začali večierok.

V telocvični sa zoskupili maturanti a maturantky, vyobliekaní do sviatočných odevov a šiat. Na nich sa prišli pozrieť aj ich rodičia a súrodenci, ako aj ostatní profesori. Stredom siene ceremoniálne vo dvojici maturanti vstupovali za potlesku prítomných. Tu sa zoskupili po triedach.

Predstavitelia každej triedy osve sa prihovárali svojim školiteľom, čítali úvahy a spievali. Potom prišiel aj prúd a na stene vysielali aj fotografické a videozábery zo školských lavíc. Maturantom a ich rodičom sa prihovorili aj úr. riaditeľka školy Vieroslava Struhárová a správca žiackeho domova Pavel Turan.

Svojim triedam sa naposledy s odkazmi do budúcich dní a života prihovorili aj triedni profesori tejto generácie petrovských maturantov – Mariena Diňová, Jelena Polovinová a Jaroslav Chlpka. Žiaci sa im za venovaný čas a vedomosti zavďačili primeranými darčekmi, tiež vedeniu školy a internátu, ako aj bývalým riaditeľkám.

V záverečných bodoch spoločne zaspievali A sad adio… a nasledoval tradične valčík s rodičmi. Pokračovanie predmaturitnej zábavy tohtoročných petrovských maturantov nasledovalo v uvoľnenejšej nálade v susedných Hložanoch.