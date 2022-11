Agentúra pre hospodárske registre Republiky Srbsko informuje, že kultúrne inštitúcie vo verejnom a súkromnom vlastníctve, ako aj tie, ktorých projekty a práce sú väčšinou alebo úplne financované z rozpočtu, budú zaregistrované v tejto agentúre, ktorá od dnes začína spravovať Register kultúrnych inštitúcií.

Tie kultúrne inštitúcie, ktoré boli zapísané na príslušných obchodných súdoch, majú povinnosť zladiť sa so Zákonom o kultúre a zapísať sa do tohto registra, ktorý sa vedie ako elektronická, centrálna, verejná databáza. Postup registrácie sa začína podaním žiadostí o registráciu a predpísanej dokumentácie a bude prebiehať v súlade so Zákonom o registrácii v Agentúre pre obchodné registre.

Do 18. februára 2023 agentúra vykoná procedúru registrácie úpravy bezplatne a po uplynutí stanovenej lehoty bude žiadateľ povinný predložiť doklad o zaplatení predpísaného poplatku.