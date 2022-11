Vláda Srbska vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2023 vyčlenila prostriedky na nových 100-tisíc poukážok na dovolenkové pobyty v Srbsku.

Združenie Moje Srbsko pozýva majiteľov kaviarní a reštaurácií, ako aj hotelierov, aby sa zapojili do akcie a umožnili občanom Srbska väčší výber zariadení a destinácií na dovolenku v roku 2023.

Základná suma tohtoročných poukážok bola vyčerpaná za necelý mesiac, no vďaka dodatočnej sume, ktorá bola schválená v júni, boli ubytovacie kapacity do konca novembra úplne zaplnené. Združenie Moje Srbsko poukazuje na to, že verí, že vláda Srbska v tomto roku nájde ďalšie prostriedky a dosiahne kvótu 250 000 poukážok, čo by podľa ich skúseností do značnej miery uspokojilo potreby občanov Srbska.