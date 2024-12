K životnému jubileu – 70 rokov novinára Jána Filipa v Klube VHV SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka v sobotu večer bola premiéra monografie Ako štyri ročné obdobia, zostavovateľa Martina Prebudilu.

Literárny večierok piesňou otvoril operný spevák Boris Babík. Prítomných a hostí zo Žilinského samosprávneho kraja, kde Staropazovčan Ján Filip teraz žije, privítala Libuška Lakatošová, predsedníčka spolku, ktorá si spomenula na predkov, ktorí spod Tatier prišli na Dolnú zem a na ich potomkov, ktorí sa pod Tatry, tak ako Ján Filip, vrátili. Pripomenula, že okrem životného jubilea Filip zaznamenáva aj pracovné jubileum – 50 rokov novinárčenia.

Zostavovateľ Martin Prebudila pripomenul, že kniha nie je iba o jubilantovi, ale aj o väčšine z prítomných na večierku, lebo tých 50 rokov v novinárstve či v spolku bolo poprelínané rôznymi akciami, projektami, spoluprácou. Je to svojráznym svedectvom doby, lebo v tom období vznikol FS Klasy, detský tanečný súbor Pukance, prehliadka 3 x Ď a on stál pri ich zrode. Spomenul si aj na obdobie rokov 1989 až 1993, keď s Filipom spolupracoval ako so šéfredaktorom Slovenskej redakcie TV Nový Sad. V tom období sa Filipovi podarilo významne vyriešiť vysielací čas v slovenskej reči, začal sa vysielať Denník, publicistické relácie Čas a Aktuality, následne rodinný magazín Dotyky.

Pred rokom a pol odštartovala mravčia práca na knihe, povedal dojatý jubilant, pripomínajúc si na tisíce dobrých ľudí, s ktorými sa stretával počas prípravy vysielaní o ich životných osudoch. Na názov knihy ho nakopli Vivaldi a Bajagova pieseň Štyri ročné obdobia. Kniha sa začína zimou, lebo sa 2. decembra 1954 Filip narodil, pokračuje školáckou a novinárskou jarou, slnečným žurnalistickým letom v rodnom kraji až po plodnú publicistickú jeseň života vo vlasti predkov. Spomenul si, že začínal ako dopisovateľ Hlasu ľudu, pokračoval vo Vzlete, pôsobil aj v experimentálnom Slovenskom rozhlase v Starej Pazove, krátko v Novosadskom rozhlase a potom v televízii. Po zlomovom roku 1993, keď sa odsťahoval do Žiliny, pokračoval v novinárčení v regionálnom týždenníku Cieľ. Pribudlo redaktorstvo v denníkoch Národná obroda a SME, Žilinské noviny. Potom, ako hovorí, sa vrece rozsypalo s programovým vedením publicistiky. Najprv to bolo Rádio Fajn, potom Rádio ZET a nakoniec regionálne Rádio SEVER.

Takto by sa mohla skrátka sublimovať žurnalistická cesta Jána Filipa, o čom sa môže prečítať v knihe, v ktorej sú aj spomienky najbližších spolupracovníkov a kamarátov. Knihu na literárnom večierku Borovičkou spoločne pokrstili a čitateľom popriali pekné čítanie jubilant, zostavovateľ, predsedníčka spolku a Matúš Krajči, riaditeľ Odboru zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Slová vďaky Filipovi, od ktorého sa naučil poctivej novinárčine, adresoval Róbert Kašša, poslanec zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja, ktorý zahlásil aj prezentáciu knihy v Žiline.

Jubilujúci novinár Filip poďakoval všetkým, ktorí priložili ruku, aby kniha vyšla, tiež prítomným na večierku a osobitne sesternici Zuzane Filipovej, ktorá vypracovala rodokmeň Filipovej rodiny. Literárny večierok sa skončil piesňou Borisa Babíka, podpisovaním do knihy, ktorú dostali všetci prítomní a chutnými pampúchmi, ktoré pripravili členky Združenia pazovských žien.

Anna Simonovićová