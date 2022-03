Múzeum vojvodinských Slovákov patrí medzi ustanovizne s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu. Jeho hlavnou úlohou je zbierať, dokumentovať, odborne spracovávať, uchovávať a prezentovať historické a etnologické dedičstvo a dejiny umenia Slovákov v Srbsku s využitím modernej múzejnej praxe a muzeológie.

Múzeum je koncipované na základe fondu Národného múzea, ktoré bolo založené v roku 1949 v Báčskom Petrovci. Vo svojej súčasnej podobe pôsobí od roku 2012. Pozostáva z kultúrno-historickej, etnologickej a umeleckej zbierky a z pobočiek múzea: Komplexu tradičnej architektúry a Galérie Zuzky Medveďovej.

Aktuálnu situáciu v tejto ustanovizni, keď ide o ten historický aspekt, nám predostrela úradujúca riaditeľka múzea Anna Séčová-Pintírová.

„V súčasnosti má Múzeum vojvodinských Slovákov 5 352 spracovaných predmetov rozdelených do troch múzejných zbierok. Pokračuje sa v ich digitalizácii. V roku 2021 bolo do programu JIS celkovo vnesených 325 nových predmetov a celkový počet záznamov, kde boli vyplnené, resp. doplnené údaje týkajúce sa predmetov, bol 3 829. Umelecká zbierka je kompletne spracovaná a údaje sú vnesené do databázy. V roku za nami kúpou 120 predmetov obohatili sme etnologickú zbierku. Aj mnohí jednotlivci sa hlásia, že by nám chceli darovať cenné predmety.“

Na uskladnenie a ochranu predmetov slúžia upravené múzejné depozitáre v budove Matice slovenskej v Srbsku a v Galérii Zuzky Medveďovej. S návštevnosťou múzea jeho zamestnanci nie sú celkom spokojní, ale pripisujú tu mentalite našich ľudí, ktorí nemajú vo zvyku chodiť na podujatia múzea, ale aj tomu, že v múzeu nie je pracovník zodpovedný za pedagogickú činnosť a styk s verejnosťou. Expozície múzea navštevujú najmä žiaci základných škôl, stredoškoláci a deti z materských škôl. Najvyššia návštevnosť je na otvorení výstavy.

S ohľadom na mimoriadne okolnosti, v akých sa v uplynulom roku fungovalo, múzeum predsa realizovalo plánované aktivity: časť online a v plánovanom formáte. Keď ide o tie tohtoročné, riaditeľka nám povedala:

„Od roku 2018 sa intenzívne rokuje o novej budove pre potreby múzea. Z iniciatívy Obce Báčsky Petrovec sa realizovali konkrétne stretnutia a aktivity súvisiace s návrhom – rekonštrukciou starej obecnej budovy pre potreby múzea. V roku 2022 sú naplánované konkrétne kroky v tejto akcii súvisiace s realizáciou prvej etapy rekonštrukcie a adaptácie spomenutej budovy pre potreby múzea.“

K tomu okrem bežných aktivít, ktorými sú digitalizácia, konzervácia, reštaurácia muzeálnych predmetov, vydavateľská a pedagogická činnosť, v tejto ustanovizni majú aj konkrétne plány. Súvisí to s jedným jubileom. Totiž v roku 2022 si Мúzeum vojvodinských Slovákov pripomenie 125. výročie narodenia Zuzky Medveďovej, našej prvej akademickej maliarky (1897 – 1985). Primerane ho chce osláviť, a to výstavou jej kresieb a realizáciou pamätníka – busty Zuzky Medveďovej. Výstava bude v rámci SNS v Galérii Zuzky Medveďovej a busta má byť postavená v Parku Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci.

V bohatej plánovanej výstavnej činnosti v tomto roku sú ešte expozície prác Dr. Vesny Opavskej, Milana Súdiho, Jána Stupavského, spoločná výstava prác profesora Jovana I. Rakidžića a jeho bývalých študentov Akadémie umení v Novom Sade Rastislava Škulca, Jána Agarského a Michala Ďurovku a 7. bienále slovenských výtvarných umelcov amatérov v Srbsku.