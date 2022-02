Od začiatku šírenia celosvetovej pandémie v marci roku 2020 až takmer do konca toho roku Obec Báčsky Petrovec bola akoby po troche ušetrená pri riziku nakazenia sa chytľavou chorobou. Aj napriek tomu, že početní petrovskí pracovníci a žiaci každodenne cestovali do Nového Sadu, kde už bola iná situácia, neprajnejšia.

V takom prajnom stave uplynula celá jar, a potom aj celé leto a aj časť jesene. Až pred zimou, keď nastala tretia vlna návalu vírusu, situácia v Báčskopetrovskej obci sa rapídne zhoršovala. Postupne sa vydávali aj prísnejšie zdravotné a sociálne opatrenia a v decembri 2020 vyhlásili aj mimoriadnu situáciu na území Obce Báčsky Petrovec, ktorá trvala tri mesiace. Počet registrovaných infikovaných občanov tejto obce podľa údajov z Inštitútu pre verejné zdravie Vojvodiny vtedy neustále narastal. Na sklonku roka bolo až 276 aktívnych prípadov.

Po Novom roku 2021 správy evidovali pokles a do februára ten počet klesol na 26 prípadov. Jar a leto minulého roka bolo pomerne mierne v celej krajine, ale jeseň priniesla novú vlnu pandémie a 20. septembra 2021 predsedníčka obce Jasna Šprochová opäť vyhlásila mimoriadnu situáciu na území Obce Báčsky Petrovec po tom, čo sa zase nadmieru zvýšil počet chorých občanov. Toto uznesenie ani doposiaľ nie je odvolané, čiže ešte stále je v platnosti, už viac ako štyri mesiace.

Zastavili sme sa v Dome zdravia v Báčskom Petrovci, kde sme na dvore pristihli aj viacero spoluobčanov čakajúcich otestovať sa a s riaditeľkou Dr. Annou Boldockou-Ilićovou si pohovorili o aktuálnej zdravotnej situácii na území Obce Báčsky Petrovec, ako aj vôbec o činnosti punktu zdravotnej ochrany pre občanov tejto obce.

„Od začiatku vlaňajšieho roka sme organizovali očkovanie občanov aj u nás. Pravidelne každý deň sme mali záujemcov a po čase sme zadovážili aj všetky druhy očkovacích látok, ktoré bolo možno dostať na trhu. Dobré tempo očkovania potrvalo až do jesene, keď trochu ochabol záujem o tento druh ochrany. No aj naďalej sa ľudia očkujú, prevažne teraz už treťou dávkou. Niekto si príde už aj po štvrtú dávku,“ prezradila nám a na otázku ako to v súčasnosti funguje, povedala: „Tak, že prídete sem k dozornej službe imunizácie. Zo začiatku vlani sa to robilo dvoma spôsobmi, objednávalo sa aj elektronicky cez E-upravu, ale bolo možné aj voľne si zastať do radu. Teraz bez ohlásenia možno prísť a zaočkovať sa. Tohto roku, zdá sa, že je ešte menší záujem o imunizáciu, lebo badáme, že klesol denný priemerný počet na tomto oddelení. Presné údaje o zaočkovaných máme v službe, ale môžem potvrdiť, že percento zaočkovaných v tejto obci sa pohybuje na úrovni 50 percent, ktorí prijali aspoň jednu dávku. Po novom roku aj u nás rapídne stúpol počet ochorení. To znamená, že je ich aspoň raz toľko viac ako vlani. Pred týždňom sme mali viac ako 80 pacientov denne na prehliadke. Z toho počtu zhruba polovica bola pozitívna. Na tomto punkte sme zväčšili objem práce, sú na to dvaja doktori. Je to vyčerpávajúce, lebo potom iné služby trpia a budeme musieť niečo konať a je tu hodne nadčasov, ktoré sotvaže možno uhradiť,“ posťažovala sa riaditeľka Boldocká-Ilićová.