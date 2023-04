Je skutočná pokladnica vlákien, antioxidantov a vitamínov, preto je výborný spoločník vášho zdravia, a preto sa nikdy šupka z cibule nevyhadzuje. Je bezplatná a pomáha pri mnohých zdravotných problémoch.

Keby ste vedeli, ktoré všetko zdravotné problémy môže zjemniť šupka z cibule, nikdy by ste ju nevyhodili, ale by ste ju odkladali a robili z nej rôzne liečivé nápoje. Dávajte pozor, aby ste vždy používali šupku z organickej alebo domácej cibule, ktorá nie je striekaná pesticídmi. My vám prezradíme šesť dobrých vlastností šupky z cibule pre zdravie.

Vďaka tryptotánu čaj zo šupky cibule zlepšuje kvalitu spánku. Pre dobrý spánok do tohto čaju môžete pridať trocha harmančeka.

Pri zápale hrdla a bronchitíde

V prípade nepríjemného zápalu hrdla a bronchitíde si pripravte liečivý čaj alebo obklady zo šupky cibule, ktorý má antimikrobiálne, antibiotické a antiseptické vlastnosti. Tento čaj vám zosilní imunitu, zrýchli ozdravenie, pomôže pri zapchatom nose, sťaženom dýchaní a zimnici.

Čaj si pripravíte tak, že prevaríte 2 l vody a pridáte 2 lyžice drobno nakrájanej šupky, varíte desať minút. Precedíte a necháte vychladiť. Pri zápale hrdla a bronchitíde pijete čaj tri razy denne, 30 minút pred jedlom.

Proti bolesti v kolenách

Vďaka antoxidatívnemu a protizápalovému pôsobeniu čaj zo šupky cibule môže pomôcť pri bolesti v nohách, predovšetkým v kolenách. Okrem toho môže zjemniť kŕče vo svaloch. Uvarte si čaj podľa receptu, ktorý sme uviedli, a pri týchto ťažkostiach najlepšie je piť ho pred spánkom sedem dní.

Proti zápalu močového mechúra

Tento problém, ktorý trápi veľký počet žien, sa môže zjemniť práve čajom z cibule. Čaj pripravíte klasicky, ale v prípade cystitídy ho konzumujete dva razy denne päť dní.

Ako prevencia srdcových ochorení

Kožka cibule obsahuje flavonoidy, ktoré zmenšujú upchatosť krvných ciev a koronárnej choroby, taktiež pomáha v znižovaní krvného tlaku. Preto konzumujte surovú cibuľu, ako aj čaj z jeho šupky, na znemožnenie srdcových ochorení.

Za suché vlasy a lupiny

Kôrka cibule obsahuje síru, ktorá okrem iného podnecuje výrobu kolagénu a zmenšuje zriedenie vlasov.

Po šampóne vlasy vypláchnite čajom zo šupky cibule. Precvičujete toto po každom umývaní vlasov. Vďaka tomu vaše vlasy budú mäkké, lesklé a bez lupín.

