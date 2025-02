Odborníci z NASA oznámili, že asteroid s označením 2024 YR4 sa o necelých osem rokov priblíži k Zemi na 170 000 km, čo je z astronomického hľadiska veľmi malá vzdialenosť. Ako sa uvádza, existuje malá teoretická šanca, že spozorovaný vesmírny objekt narazí do Zeme.

Ide o asteroid približnej veľkosti 40 až 100 metrov a v súčasnosti je od nás vzdialený 43 miliónov kilometrov. Odhaduje sa, že dňa 22. decembra 2032 sa tesne priblíži k Zemi. Prípadná kolízia tohto asteroidu so Zemou by mohla spôsobiť obrovský výbuch s tlakovou vlnou, pričom by v prípade nárazu na povrch planéty mohlo byť zničené všetko v okruhu približne 200 kilometrov. Nateraz nejestvujú vážne dôvody na obavy, lebo možnosť kolízie je pomerne malá a podľa aktuálnych výpočtov vynáša 1,6 percenta.

Odborníci budú v nasledujúcom období pozorne sledovať tento vesmírny objekt a viac informácií bude možné zistiť, keď sa asteroid priblíži k Zemi na menšiu vzdialenosť.