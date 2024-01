Na základe Pravidiel o spolufinancovaní opatrení energetickej obnovy rodinných domov a bytov v rámci projektu Čistá energia a energetická efektívnosť pre občanov v Srbsku a Verejnej výzvy na spolufinancovanie opatrení energetickej obnovy rodinných domov a bytov pre územie Obce Báčsky Petrovec na rok 2023, Obecné zastupiteľstvo Obce Báčsky Petrovec oboznamuje, že termín podávania žiadostí na spolufinancovanie opatrení energetickej obnovy rodinných domov a bytov sa predlžuje do 31. 1. 2024 do 12. hodiny, t.j. do vyčerpania finančných prostriedkov vo výške 630 174,20 dinárov.