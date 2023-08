Generálny riaditeľ Srbijagas Dušan Bajatović dnes v programe RTS povedal, že druhé zvýšenie cien plynu v tomto roku bude od 1. novembra do 10 percent. Presná cena plynu bude známa na budúci mesiac.

Bajatović uviedol, že cena plynu stúpne zo 43 dinárov za meter kubický na 47 dinárov a že pri priemernej spotrebe okolo 400 kubických metrov pôjde o zvýšenie asi o 1 200 dinárov za priemerný účet.

Srbsko bude mať podľa neho na sklade asi 700 miliónov metrov kubických plynu.

„V Banátskom dvore je to asi 400 miliónov metrov kubických a zásoba v Maďarsku sa napĺňa. Srbsko má tiež asi 300 miliónov metrov kubických v ruskej časti Banatski dvor,“ dodal Bajatović.

„Cena plynu na referenčnej európskej burze sa pohybuje okolo 300 dolárov za 1 000 kubických metrov plus doprava, plus ak máte clo alebo dane. My ho momentálne nakupujeme za rovnakú cenu, prakticky z ruskej dohody, ale bez akýchkoľvek ďalších sprostredkovateľov a dodatočných nákladov“, povedal Bajatović.